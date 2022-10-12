«Это сделала я, а не мой сын»: В убийстве и расчленении россиянки в Германии призналась ее немецкая свекровь

Девушка пропала в феврале 2022 года ФОТО: соцсети

Исчезновение 32-летней петербурженки Екатерины Бауманн в феврале 2022 года потрясло всю Германию. Маленький портовый городок Бремерхафен буквально встал на уши, пытаясь найти девушку. Дома в это время ее ждали пятилетняя дочь и супруг Карл (прим. Ред. - имена изменены). Поведение мужчины еще в первые дни поисков вызвало подозрение у родных, а уже спустя месяц тело Кати нашли расчлененным в чемодане на берегу местной реки Везер. В этот же день мужчина был арестован.

Через несколько месяцев дело передали в суд, но на всех заседаниях свою вину муж убитой отрицал. И вот 12 октября в дело вмешалась его мать Лариса. На очередном заседании женщина расплакалась и неожиданно призналась, что сама убила невестку.

- Суд все еще идет, но после ее заявления объявили перерыв. Мой адвокат сказал, что свекровь действительно во всем призналась. Заявила, что приехала в гости, а Катя накинулась на нее с ножом, после чего та ее задушила, - рассказала "КП-Петербург" мать убитой Светлана Болгова.

Главным подозреваемым стал муж Кати ФОТО: соцсети

О причастности семьи Карла к жестокой расправе родные Кати говорили и до этого. По их словам, полицейским удалось подтвердить факт того, что в роковую ночь свекровь действительно была в доме, только вот не в момент убийства.

- Шагомер на телефоне Ларисы показал, что ночью, примерно в 40 минут первого, она прошла 200 метров. Проходящего в это время человека зафиксировали и камеры соседей Кати. Активность в это время показал и телефон мужа Ларисы, который отвез ее к сыну, хотя сам говорит, что спал в это время дома, - отмечает Светлана.

Согласно экспертизе в 40 минут первого Катя была уже мертва. Смерть от удушья наступила через три часа после ужина, то есть около десяти часов вечера. К тому же в тот момент девушка находилась под действием транквилизаторов, которые муж заранее купил и подмешал в сваренный глинтвейн.

- Катя не могла под успокоительными кинуться на нее с ножом. Мне кажется, что Лариса просто пытается выгородить сына. Катя весила около 60 килограмм, она не могла расправиться с ней в одиночку. У нее ведь даже прав нет, как бы она тело отвезла к реке? Гуляла ночью с чемоданом по городу что ли? - поражается Болгова. - Возможно, Лариса просто хочет затянуть следствие. Выгораживать сына таким образом странно, потому что теперь получается, что они оба соучастники. Карл ведь был дома.

Дома в это время была и маленькая дочка пары. Сейчас девочку забрали органы опеки, общение с родственниками из России они ограничивают. Через суд Светлана пытается добиться опеки над родной внучкой.

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