Уничтожили половину населения города: Какие чудовищные преступления нацистов вскрылись в расследовании о признании блокады Ленинграда геноцидом

Ко Дню полного освобождения блокады Ленинграда вспоминаем суд, признавший осаду геноцидом. Фото: пересъемка Тимур ХАНОВ

872 дня длилась страшная блокада Ленинграда. В осажденном городе царил массовый голод, спасали только 125 граммов черного хлеба в день. Пить приходилось воду из Невы, а греться у едва теплой печки. Над головами постоянные артобстрелы и воющая сирена. Ленинградцы ежедневно хоронили соседей, друзей и родных, в том числе детей. 27 января исполнилось 79 лет со дня полного снятия блокады. К одной из самых важных дат в истории города «Комсомолка» освежила в памяти недавний суд, признавший осаду Ленинграда геноцидом. Прокуратура, выжившие блокадники и историки-эксперты раскрыли новые факты о зверствах фашистов и объяснили, зачем понадобилось установить юридический факт уничтожения ленинградцев.

«РАЗБОМБИЛИ ПОЕЗД С ДЕТЬМИ»

В прокуратуре Петербурга признают, что и до резонансного суда был понятен масштаб военных преступлений фашистов в Ленинграде. Однако даже на Нюрнбергском процессе не дали правовую оценку действиям оккупантов в Северной столице.

И дети, и старики Ленинграда голодали во время блокады. Спасали только 125 граммов хлеба и вода. Фото: пересъемка Тимур ХАНОВ

- В ходе масштабного изучения архивов и засекреченных документов, а также общения с блокадниками и академиками-историками мы установили, что целью немецко-фашистских захватчиков была не просто оккупация, а намеренное уничтожение народа с помощью голода и оружия, - подчеркнул прокурор Петербурга Виктор Мельник. – Признание блокады геноцидом обеспечило реализацию прав на увековечение памяти всех погибших тогда ленинградцев. Теперь это не просто юридический факт, но и выполненный долг перед ветеранами войны.

В течение месяца прокуратура Петербурга озвучивала в суде новые факты преступлений фашистов. Во-первых, официальная статистика умерших жителей Ленинграда, составленная вскоре после окончания войны, выросла почти в два раза – с 649 тысяч погибших до 1,1 миллиона человек. Это половина населения Ленинграда до войны. Во-вторых, специалисты актуализировали сумму причиненного ущерба, она составила 35,309 триллиона рублей. В-третьих, суду доказали, что среди оккупантов были не только немцы и финны, но и отдельные батальоны из Европы: Бельгии, Италии, Испании, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Франции и Чехии.

Страшная реальность блокадного города. Фото: пересъемка Тимур ХАНОВ

- Кроме этого в суде доказали «отсроченный» эффект осады города, которая негативно сказалась на продолжительности жизни и здоровье не только самих блокадников, но и их потомков, - добавил прокурор Виктор Мельник.

Несколько детей блокады смогли лично приехать в суд. 94-летняя Надежда Кузьмина жила под осадой города больше полугода, пока ее не эвакуировали. Войну она встретила в 13 лет.

Единственным источником новостей для ленинградцев было радио. Фото: РВСО

- Мой распорядок дня был следующий: дрова достать, воды принести и встать в очередь на хлеб. А в школе мы дежурили по шесть часов на крыше. Сбрасывали зажигательные бомбы, чтобы они не взорвали здание. Холод и голод царил вокруг. Все соседи вымерли, - с тяжелыми паузами вспоминала блокадница.

Жанне Киселевой было всего четыре года, когда фашисты пришли в Ленинград. Она призналась «Комсомолке», что после первой зимы чуть не погибла.

- Меня побрили и посадили в поезд с такими же ребятами – на эвакуацию. Но я заплакала, устроила жуткую истерику, потому что была домашним ребенком. Поэтому меня вернули к матери. А потом я узнала, что этот поезд с детьми разбомбили, хотя на нем были все необходимые опознавательные знаки, - сквозь слезы вспоминала ребенок блокады.

Памятники культуры спешно вывозили и прятали от обстрелов. Фото: пересъемка Тимур ХАНОВ

ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ

Благодаря сохранившимся дневникам ленинградцев эксперты-историки впервые озвучили, в каких муках погибали люди. К примеру, финские военнослужащие наиболее жестоко убивали детей – они сбрасывали с самолетов заминированные игрушки. Ни о чем не подозревающие ребята радостно брали их в руки, после чего вещи детонировали. Оккупанты обстреливали больницы, школы и детсады. А буквально в нескольких километрах от Ленинграда фашисты массово убивали инвалидов и душевнобольных из домов-интернатов. За городом работали концлагеря и лагеря трудовой повинности, где к людям относились хуже, чем к скоту.

- В Пушкине испанцы насиловали несовершеннолетних, - вспоминает свои показания в суде доктор исторических наук и профессор РАН Борис Ковалев. – А норвежцы любили издеваться над пленными. Изображали, что готовы накормить человека, а потом его забивали. Недавно я нашел новый факт, как латыши убили жительницу Ленинграда в ходе соревнования. Спорили, кто последним нанесет смертельный удар палкой.

За городом работали концлагеря. Фото: прокуратура Ленобласти

Большую работу по фиксации преступлений фашистов до сих пор ведут волонтеры-поисковики.

- Мы находили десятки тел погибших мирных жителей. Скелеты детишек, обутых в маленькие валенки и с руками, связанными колючей проволокой, - перечисляет жуткие факты командир поискового отряда «Искра» Андрей Клементьев. – Фашисты маскировали места массовых захоронений. То ли от стыда, то ли по приказу. Трупы людей в расстрельных ямах заваливали деревянным настилом, битым кирпичом.

Но целью оккупантов были не только люди. В суде учли, что в Ленинграде происходил и культурный геноцид. Как рассказала «КП» старший научный сотрудник музея городской скульптуры Петербурга Надежда Ефремова, за годы блокады на город сбросили 148 478 снарядов. Обстрелы шли от 12 до 18 часов в день. Также фашисты практиковались в стрельбе из оружия на памятниках. Повреждения от каждого обстрела фиксировали в актах.

Памятник Николаю I закрыли мешками с песком от обстрелов. Фото: пересъемка Тимур ХАНОВ

- Пострадали все культурные святыни города: Ростральные колонны, Исаакиевский собор, Эрмитаж и многое-многое другое. Фашисты воровали артефакты, вывезли Янтарную комнату. Враг знал, что это причинит не только физическую боль, но и моральную. Они хотели стереть с лица земли нашу память, нашу гордость, нашу идентичность. Ведь бомбы падали не только на архитектуру возле заводов и административных центров – обстреливали даже места отдыха и дворцовые ансамбли в парках. Мы до сих пор лечим памятники от осколочных ранений, - вздыхает Надежда Ефремова.

ВОПРОС РЕБРОМ

Можно ли теперь наказать виновных в геноциде ленинградцев?

- Этот суд восстановил историческую справедливость, в том числе подчеркнул ответственность за геноцид некоторых стран Европы – особенно Финляндии, - считает доктор юридических наук Игорь Трунов. - Ведь в том же Нюрнберге финских эсэсовцев не признали виновными. Но у решения суда Петербурга должны быть и юридические последствия. У нас есть конкретная статья в УК РФ «Геноцид», по ней наказывают вплоть до пожизненного лишения свободы. Допускаю, что возбудят новые уголовные дела в отношении конкретных лиц, причастных к геноциду, которые еще остались живы. Кроме этого теперь у стран, участвовавших в преступлениях, есть материальная ответственность. Блокадники и их родственники смогут претендовать на компенсацию, в том числе в международных судах. Взять тот же трибунал в Гааге.

КСТАТИ

За последние месяцы суды России признали геноцидом преступления нацистов еще в некоторых регионах: Ставрополье, Крыму, а также в Ростовской, Ленинградской, Орловской, Псковской и Брянской областях.

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