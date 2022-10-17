Светлана Агапитова: «Пока нет информации о сроках окончания мобилизации в Петербурге»

В Москве завершили частичную мобилизацию, но в Петербурге она все еще продолжается. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пока власти Москвы вовсю заявляют о завершении частичной мобилизации и прекращения розыска уклонистов, в Смольном пока не могут сказать, когда закончится призыв резервистов в Петербурге. Официальных релизов от администрации на этот счет все еще не было. Ранее уполномоченный по правам человека в Северной столице Светлана Агапитова поспешила сообщить «КП-Петербург», что первый этап частичной мобилизации в городе должен был закончиться 10 октября. Однако этого не подтвердили ни в ЗВО, ни в Смольном. Так что вопрос о завершении призыва резервистов все еще открыт.

- К сожалению, о сроках окончания знает только председатель мобилизационной комиссии, – объяснила «КП-Петербург» омбудсмен Светлана Агапитова. – Но пока от него никакой информации нет.

А вот в соседней Ленобласти, например, частичную мобилизацию обещали завершить до конца прошлой недели. Но в понедельник, 17 октября, власти региона не спешат отчитываться, получилось или нет призвать нужное количество резервистов.

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