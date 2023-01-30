«Маленько проучила эту слепую»: полиция завела уголовное дело на мамочку, избившую незрячую петербурженку на остановке

После избиения Виктории Зыряновой (в центре) завели уголовное дело. Фото: vk.com/simargl_dogs

Полиция Калининского района Петербурга возбудила уголовное дело о побоях на мамочку, которая избила незрячую женщину на троллейбусной остановке. Причиной агрессии стала трость, которой инвалид по зрению задела 8-летнюю дочку петербурженки.

- 27 января у дома 39 по Тихорецкому проспекту произошел конфликт, в ходе которого 58-летняя женщина с ограниченными возможностями, получила травму головы. По результатам проверки в отношении второй участницы, 41-летней петербурженки, возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что пострадавшей оказалась директор центра по подготовке собак-поводырей Виктория Зырянова. Она как раз возвращалась домой с мероприятий по случаю снятия блокады Ленинграда и урока толерантности и доброты, который проводился для школьников.

Как рассказала Виктория корреспонденту spb.kp.ru, она уверена, что никого не задела. Только вдруг услышала громкий мат и крики, что «ударила мою дочь», а потом слова, что «слепые должны сидеть дома».

После пары тумаков со стороны обиженной мамочки конфликт поутих. Но, когда Виктория хотела сесть в свой троллейбус, ее еще дважды ударили кулаком по голове, хотя девочка пыталась остановить свою мать.

- Она кричала: «мамочка, не надо», - вспоминает пострадавшая.

После ударов незрячей женщине стало плохо, и она упала. На место вызвали скорую помощь и полицию. При этом, по словам Виктории, нападавшая женщина не скрывалась и пояснила полицейским, что лишь «маленько проучила эту слепую».

Теперь определять степень наказания за это «проучила» будет суд. Надзор за делом ведет прокуратура.

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