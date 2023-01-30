«Мой телефон случайно прилетел ей в голову»: Мать, избившая в Петербурге незрячую женщину, не считает себя виновной

Петербурженка, избившая слепую женщину на остановке, объяснила свои действия. Фото: СОЦСЕТИ

Резонансное избиение 58-летней слепой женщины в Петербурге обернулось уголовным делом. Напомним, 27 января мать восьмилетней девочки напала на незрячего директора центра собак-поводырей Викторию Зырянову. Она посчитала, что инвалид ударил ее ребенка тростью. Вот только ответ разъяренной мамы был такой, что у пострадавшей женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Громкую историю обсуждают в городе уже вторые сутки. И трудно не принять сторону Виктории, особенно когда та цитирует слова ее обидчицы: «Слепые должны сидеть дома!». Однако spb.kp.ru попыталась узнать точку зрения матери девочки. Ей 41 год. Зовут Ольга.

Виктория Зырянова несколько дней не может выйти из дома из-за боли в голове, а ведь ей нужно выгуливать собак-поводырей. Фото: СОЦСЕТИ

- Я не хочу ни с кем общаться, прошу меня понять. Что касается состояния моего ребенка, то с ним все в порядке, спасибо, - коротко ответила spb.kp.ru женщина.

Не захотела объяснить действия дочери и мать Ольги. Бабушка восьмилетней девочки заявила spb.kp.ru, что ее не было на месте инцидента, и она не знает, кому верить. Но в распоряжении редакции spb.kp.ru оказались показания матери, которые она дала полиции на месте происшествия. Судя по ним, женщина считает именно себя и свою дочь пострадавшей стороной.

Женщина уверяет, что инвалид больно ударила ее дочку. Фото: СОЦСЕТИ

- Я с восьмилетней дочкой подходила к троллейбусной остановке. Мимо нас шла женщина, она неожиданно резко махнула палкой и ударила дочку, после чего та повалилась на меня. Я сама чуть не упала. В момент, когда ловила дочь, я выронила свой телефон. В итоге он прилетел в голову той женщине. Я и не знала, что она была слепая. Не хотела делать ей больно, - оправдывалась мать.

ОФИЦИАЛЬНО

ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

- В отношении женщины, напавшей на незрячего инвалида, возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». Ее допросили в отделе полиции. Обидчице инвалида грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Идет расследование.

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