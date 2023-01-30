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30 января 2023 11:12

«Мой телефон случайно прилетел ей в голову»: Мать, избившая в Петербурге незрячую женщину, не считает себя виновной

Мать из Петербурга, избившая слепую женщину, заявила, что считает себя пострадавшей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Петербурженка, избившая слепую женщину на остановке, объяснила свои действия. Фото: СОЦСЕТИ

Петербурженка, избившая слепую женщину на остановке, объяснила свои действия. Фото: СОЦСЕТИ

Резонансное избиение 58-летней слепой женщины в Петербурге обернулось уголовным делом. Напомним, 27 января мать восьмилетней девочки напала на незрячего директора центра собак-поводырей Викторию Зырянову. Она посчитала, что инвалид ударил ее ребенка тростью. Вот только ответ разъяренной мамы был такой, что у пострадавшей женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Громкую историю обсуждают в городе уже вторые сутки. И трудно не принять сторону Виктории, особенно когда та цитирует слова ее обидчицы: «Слепые должны сидеть дома!». Однако spb.kp.ru попыталась узнать точку зрения матери девочки. Ей 41 год. Зовут Ольга.

Виктория Зырянова несколько дней не может выйти из дома из-за боли в голове, а ведь ей нужно выгуливать собак-поводырей. Фото: СОЦСЕТИ

Виктория Зырянова несколько дней не может выйти из дома из-за боли в голове, а ведь ей нужно выгуливать собак-поводырей. Фото: СОЦСЕТИ

- Я не хочу ни с кем общаться, прошу меня понять. Что касается состояния моего ребенка, то с ним все в порядке, спасибо, - коротко ответила spb.kp.ru женщина.

Не захотела объяснить действия дочери и мать Ольги. Бабушка восьмилетней девочки заявила spb.kp.ru, что ее не было на месте инцидента, и она не знает, кому верить. Но в распоряжении редакции spb.kp.ru оказались показания матери, которые она дала полиции на месте происшествия. Судя по ним, женщина считает именно себя и свою дочь пострадавшей стороной.

Женщина уверяет, что инвалид больно ударила ее дочку. Фото: СОЦСЕТИ

Женщина уверяет, что инвалид больно ударила ее дочку. Фото: СОЦСЕТИ

- Я с восьмилетней дочкой подходила к троллейбусной остановке. Мимо нас шла женщина, она неожиданно резко махнула палкой и ударила дочку, после чего та повалилась на меня. Я сама чуть не упала. В момент, когда ловила дочь, я выронила свой телефон. В итоге он прилетел в голову той женщине. Я и не знала, что она была слепая. Не хотела делать ей больно, - оправдывалась мать.

ОФИЦИАЛЬНО

ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

- В отношении женщины, напавшей на незрячего инвалида, возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». Ее допросили в отделе полиции. Обидчице инвалида грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Идет расследование.

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