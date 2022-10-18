Hyundai может продать свой автозавод в Петербурге

Hyundai рассматривает вариант с продажей завода в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Корейская автокорпорация Hyundai Motor начала рассматривать возможность продажи бизнеса в России. Речь идет в первую очередь о заводе в Петербурге, который фактически простаивает с начала марта 2022 года и генерирует огромные убытки, исчисляющиеся десятками миллионов долларов.

- Поскольку конфликт между Россией и Украиной затягивается, Hyundai Motor Group намерена принять решение, сохранять ли свой завод в Петербурге. Его продажа считается одним из основных сценариев. Обслуживание производственных мощностей становятся все более тяжким бременем, - пишет корейское издание «Тона Ильбо».

По данным СМИ, руководство Hyundai хочет сохранять российский завод как можно дольше, но с другой стороны смотрит на примеры Renault, Nissan,Toyota, продавших свои автопредприятия в России.

Сейчас Hyundai Motor оценивает перспективы дальнейшего развития ситуации. С одной стороны компания не хочет бросать производство, в которое вложено огромное количество средств и сил, а с другой не намерено терпеть миллионные убытки.

По данным «Тона Ильбо», в феврале петербургский завод выпустил 17 400 автомобилей, а уже в марте - ноль. С этого момента предприятие фактически не работает, но сотрудники получают зарплату.

По предварительным данным, на заводе уже начат процесс консервации оборудования.

Напомним, что смежники петербургских автозаводов начали сокращение персонала еще летом, после четырех месяцев простоя.

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