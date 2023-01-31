«Мы примем все меры, чтобы защитить права граждан»: новый глава петербургского СК встретился с противниками реновации

Новый глава городского управления СК встретился с противниками реновации в Нарвской заставе. Фото: ГСУ СК по СПб

Новый исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Петербургу Олег Бобков занялся одной из острых тем – реновацией. Первой его официальной встречей стал выезд в микрорайон Нарвской заставы. Здесь собираются снести 97 жилых домов 30-50-х годов постройки. Но местные жители - против. Люди уже писали главе СК Бастрыкину, после чего было возбуждено уголовное дело.

- Олег Бобков выслушал представителей инициативной группы граждан, которые выразили несогласие с принятым решением о реновации, подразумевающей снос целого неаварийного жилого квартала, - сообщает пресс-служба городского управления СК.

На встрече были и представители компании «СПб Реновация». Именно эта структура занимается реализацией городской программы сноса ветхого жилья и строительства на его месте нового. Вот только сами жители Нарвской заставы дома ветхими не считают и не хотят превращения уютного малоэтажного района в «каменные джунгли».

Жители Нарвской заставы боятся потерять свой тихий уголок. Фото: vk.com/narvskayaspb

На вопрос Бобкова, зачем идти на конфликт с жителями, представитель застройщика ответил, что программу утверждал город, а они лишь исполнители. В итоге глава петербургского СК пообещал, что еще не раз проведет подобные выездные встречи.

- Следователи предпримут все меры для того, чтобы жилищные права граждан не были нарушены. Главное - построить диалог, чтобы интересы всех были учтены, - приводит слова Бобкова пресс-служба Следкома.

Под снос идут 97 домов, еще 63 - под реконструкцию. Фото: rzt.spb.ru

Напомним, что в программу реновации Нарвской заставы входит территория, ограниченная Промышленной улицей, проспектом Стачек, а также улицами Новоовсянниковская, Баррикадная, Трефолева, Калинина.

Согласно Адресной программе Развития застроенных территорий, сносу подлежит 97 домов Нарвской Заставы, 63 дома пойдут под расселение и реконструкцию. Большая часть этих домов – малоэтажное строительство сталинского времени. «Хрущевок» на Нарвской заставе нет. При этом программа предполагает переселение жителей в пределах квартала, а также добровольное участие. При отказе жильцов, дом трогать не будут.

После реновации в квартале планируют проложить новые инженерные сети, построить три новых школы, социальную гостиницу, молодежный клуб, организовать детские площадки и так далее.

На Нарвской заставе есть и аварийные здания, а также жители, которые поддерживают реновацию. Однако значительная часть обитателей микрорайона выступает против реновации, опасаясь потерять свой тихий уголок города.

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