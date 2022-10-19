Сделал это из-за измены жены: Отец-тиран объяснил, почему взял в заложники и порезал ножом 9-летнего сына в Кудрово

Полиция задержала мужчину, напавшего на своего сына. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Отец из Кудрово, напавший с ножом на своего собственного сына, объяснил причины поступка. По его словам, он приревновал жену, которая якобы изменяла ему с другими. А четырехдневный запой окончательно лишил мужчину здравого разума.

- Пятнадцать лет жил с женой, было двое детей. Потом «спалил», что она, короче, грубо говоря с каждым, кто ко мне придет. Они говорили мне, я не верил. До последнего тянул. Вот и все, - говорит сам нападавший на видео первого допроса, которое публикует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина объяснил нападение на сына изменой жены. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

На вопрос: «А ребенок причем?» мужчина матерится? а потом объясняет, что не понимал что делает, так как пил последние четверо суток.

Теперь отец очень сожалеет о содеянном и не знает, простит его сын в дальнейшем или нет.

Сейчас мужчина доставлен в полицию, в отношении него Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о покушении на убийство несовершеннолетнего. Статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Сам мальчик госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

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