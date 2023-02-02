«Поняла, что ей не дадут жить спокойно»: сбежавшая в Петербург девушка из Ингушетии решила вернуться домой

Лейла решила вернуться к родным. Фото: СОЦСЕТИ

Неожиданным образом закончилась история 18-летней девушки Лейлы из Ингушетии, которая, после нескольких месяцев в Петербурге и борьбы за свои права, все же решила вернуться домой. Об этом сообщили в кризисном центре, в котором помогали Лейле.

- Лейла подтвердила, что действительно решила вернуться в Ингушетию, так как поняла, что серьезность конфликта с родственниками и уголовное дело не дадут ей жить спокойно. Девушка хочет лично устранить недопонимание с семьей, - сообщается в телеграм-канале кризисной группы SOS.

По словам общественников, Лейлу никто не арестовывал и не задерживал. Она сама связалась с родственниками в Петербурге, приехала к ним, а потом попросила отца забрать ее домой в Ингушетию. Сейчас девушка дома, под подпиской о невыезде. Напомним, что ее обвиняют в краже драгоценностей. Заявление написали сами родственники, после чего полиция завела уголовное дело.

Сама Лейла заявляла о побоях со стороны отца, как о причине побега.

- 14 ноября 2022 года я добровольно ушла из дома, потому что отец применял насилие по отношению ко мне. Я прошу не выдавать меня родственникам. Они заново начнут пичкать меня антидепрессантами, чтобы вылечить от атеизма, - говорила девушка на распространенном в соцсетях видео.

23 ноября Лейлу, а также ее друга, помогавшего в побеге, задержали в Петербурге. Кризисный центр предоставил девушке адвоката, который добился освобождения. С этого момента Лейла жила в Петербурге, но теперь вернулась к родным.

- Мы с пониманием относимся к любому решению Лейлы, в том числе к ее отказу от помощи, - отмечают общественники.

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