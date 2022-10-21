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Общество21 октября 2022 13:02

У наследника семьи Романовых родился сын спустя год после свадьбы в Петербурге

Князь Георгий и его итальянской супруга Виктория дали малышу имя Александр
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
После свадьбы молодожены не скрывали, что собираются завести потомство.

После свадьбы молодожены не скрывали, что собираются завести потомство.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Королевская чета потомков рода Романовых пополнилась еще одним членом семьи. Князь Георгий и его супруга-итальянка Виктория впервые стали родителями. У пары родился сын. И это спустя всего год после пышного венчания в Санкт-Петербурге. Связать себя узами брака перед богом императорская парочка решила в Исаакиевском соборе 1 октября 2021 года. О радостном событии в семье Романовых рассказал Российский императорский дом.

Свое интересное положение королевские особы не скрывали. Фото: соцсети

Свое интересное положение королевские особы не скрывали. Фото: соцсети

- Роды прошли благополучно. Имя для новорожденного избрано Александр в честь святого Благоверного Великого Князя Александра Невского, - говорится в сообщении.

Поздравить сына и его супругу решила и бабушка – великая княжна Мария Владимировна, внучка двоюродного брата Николая II и праправучка императора Александра II. Она выпустила специальное обращение, где велит называть внука «Его Светлостью Светлейшим Князем Александром Георгиевичем».

1 октября 2021 года в Петербурге состоялась первая за 127 лет свадьба Романовых.

1 октября 2021 года в Петербурге состоялась первая за 127 лет свадьба Романовых.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Прошу всех соотечественников вознести ко Всевышнему теплые молитвы о благополучном возрастании и преуспеянии новорожденного, - говорится в обращении княжны.

О торжестве князя Георгия и дочке итальянского дипломата Ребекке Беттарини трубила вся мировая пресса. Перед тем, как стать официальной женой и взять императорскую фамилию, невесте пришлось принять православие. Ритуал прошел в Петропавловском соборе в 2020 году. Сама свадьба состоялась спустя год. На венчание съехалась мировая знать: князья, герцоги, короли. Это была первая свадьба Романовых в Санкт-Петербурге за 127 лет.

Ради этого брака Ребекка приняла православия и взяла имя Виктория. Фото: соцсети

Ради этого брака Ребекка приняла православия и взяла имя Виктория. Фото: соцсети

Кстати, сами молодые признались, что собираются остаться жить в Москве и завести потомство. Получается, не соврали.

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