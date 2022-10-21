У наследника семьи Романовых родился сын спустя год после свадьбы в Петербурге

После свадьбы молодожены не скрывали, что собираются завести потомство. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Королевская чета потомков рода Романовых пополнилась еще одним членом семьи. Князь Георгий и его супруга-итальянка Виктория впервые стали родителями. У пары родился сын. И это спустя всего год после пышного венчания в Санкт-Петербурге. Связать себя узами брака перед богом императорская парочка решила в Исаакиевском соборе 1 октября 2021 года. О радостном событии в семье Романовых рассказал Российский императорский дом.

Свое интересное положение королевские особы не скрывали. Фото: соцсети

- Роды прошли благополучно. Имя для новорожденного избрано Александр в честь святого Благоверного Великого Князя Александра Невского, - говорится в сообщении.

Поздравить сына и его супругу решила и бабушка – великая княжна Мария Владимировна, внучка двоюродного брата Николая II и праправучка императора Александра II. Она выпустила специальное обращение, где велит называть внука «Его Светлостью Светлейшим Князем Александром Георгиевичем».

1 октября 2021 года в Петербурге состоялась первая за 127 лет свадьба Романовых. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Прошу всех соотечественников вознести ко Всевышнему теплые молитвы о благополучном возрастании и преуспеянии новорожденного, - говорится в обращении княжны.

О торжестве князя Георгия и дочке итальянского дипломата Ребекке Беттарини трубила вся мировая пресса. Перед тем, как стать официальной женой и взять императорскую фамилию, невесте пришлось принять православие. Ритуал прошел в Петропавловском соборе в 2020 году. Сама свадьба состоялась спустя год. На венчание съехалась мировая знать: князья, герцоги, короли. Это была первая свадьба Романовых в Санкт-Петербурге за 127 лет.

Ради этого брака Ребекка приняла православия и взяла имя Виктория. Фото: соцсети

Кстати, сами молодые признались, что собираются остаться жить в Москве и завести потомство. Получается, не соврали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Свадьба Романовых в Санкт-Петербурге: Что известно о будущей семье наследника Императорского дома

Первая свадьба Романовых в Санкт-Петербурге за 127 лет состоится 1 октября. Потомок императорского дома с будущей супругой обвенчаются в Исаакиевском соборе. Рассказываем, что известно о Георгие Романовом и Ребекке Беттарини (подробнее)

Грузинские князья, золотые монеты и шестиметровый шлейф невесты: Самые яркие моменты венчания наследника династии Романовых в Петербурге

Такой концентрации титулованных особ Северная столица не видела никогда в новейшей истории (подробнее)

Гостям свадьбы князя Романова в Петербурге вручат памятные медали по старинной традиции

Они изготовлены по образцу тех, что выпускались на царских свадьбах до революции (подробнее)