Попавший в реанимацию актер Борис Щербаков впервые вышел на связь после госпитализации

Госпитализированному актеру Борису Щербакову стало лучше, он идет на поправку. Фото: Николай КРИВИЧ

Медики московской Боткинской больницы до сих пор не могут установить точный диагноз госпитализированного актера Бориса Щербакова. Об этом spb.kp.ru признался его сын Василий, переживающий за здоровье отца. Напомним, 31 января известный по сериалу «Солдаты» артист пожаловался на боль в груди и вызвал домой скорую помощь. Из-за этого сорвались два его спектакля – в Москве и Петербурге. 73-летнего актера положили в реанимацию в кардиологическое отделение.

Первые два дня Щербакову запрещали звонить кому-нибудь по телефону, уточнил его сын spb.kp.ru. Это было и ни к чему – артист чувствовал слабость, почти не ходил, а боль в груди не прекращалась. Ему назначили несколько дополнительных обследований. Оказалось, что виной недомогания было ОРВИ.

- Вместе с болью в груди у отца держалась высокая температура. Он кашлял. Но сейчас все нормализовалось, - уверяет Василий Щербаков. – Вечером 2 февраля его перевели из реанимации в стационар. Лежит в обычной палате. Врачи сняли кризисное состояние по кардиологии. Какой диагноз? Все еще нет четкого понимания. Думают, что наступили осложнения на фоне ОРВИ. Папа впервые за это время сам позвонил мне. Голос достаточно бодрый, так что я спокоен.

Добавим, что народной артист России рассчитывает как можно скорее выписаться из больницы и возобновить гастроли – на февраль у него назначены еще спектакли.

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