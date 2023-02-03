«Участвовал в освобождении Соледара»: Учитель математики из Ленобласти, вступивший в батальон «Ахмат», погиб под Бахмутом

Учитель математики погиб на спецоперации в составе батальона "Ахмат". Фото: предоставлено "КП"

В маленькой деревне Новоселье в Ленобласти готовятся к похоронам учителя математики и физики из единственной местной школы. 51-летний Андрей Пигарев ушел на спецоперацию добровольцем в ноябре 2022 года. Директор учреждения Елена Федорова рассказала spb.kp.ru о том, каким ей запомнился коллега, а также поделилась подробностями его героической гибели.

УСТАЛ ОТ МЕГАПОЛИСА

По словам Елены Федоровой, Андрей пришел к ней в школу в январе 2016 года. Мужчина срочно искал работу.

- Андрей перевез всю семью из Петербурга. Жену, двоих детей-студентов. Сказал, что устал от городской суеты. Он ведь сам из простой семьи из Нальчика. Жил там в частном доме. Так что и к нашим условиям привык быстро. В том участке деревни, где поселилась его семья, не было ни газа, ни водопровода. Воду носили из колодца, топили печку. Но они нормально адаптировались к быту, - вспоминает директор новосельской школы.

Андрей был не только учителем, но и классным руководителем. Фото: предоставлено "КП"

До работы с детьми Андрей трудился экономистом и бухгалтером. В школе ему дали вести математику и физику у 5-9 классов. А его жена стала учителем истории и обществознания. Мужчина быстро освоил образовательную программу и нашел общий язык с ребятами.

- Он, конечно, был строгим учителем. Ответственным очень. Несмотря на это, ребята его уважали, тянулись к нему. Прислушивались к его мнению, - поделилась с spb.kp.ru Елена Федорова. – Он был незаменимым помощником по технике. Подключение компьютеров, микрофонов – это все было на нем. Одно время был классным руководителем 8 и 9 класса. Участвовал с ребятами в разных мероприятиях, конкурсах, спортивных соревнованиях. Его дети занимали первые места в творческих конкурсах. На нем практически держалась школа.

НА КОНТРАКТ В ГРОЗНЫЙ

7 ноября 2022 года в начале второй учебной четверти Андрей пришел к директору с заявлением об увольнении по собственному желанию. Отговорить его не получилось.

- Сказал, что хочет пойти добровольцем на спецоперацию. Мне запомнилась следующая фраза Андрея: «Там ведь мальчишки молодые сражаются. А я что, не смогу?». Просили, чтобы не оставлял жену, детей. Но он посчитал, что это для него оптимальный вариант – уйти защищать родину, - говорит директор.

При Андрее Пигареве в школе стало больше патриотических мероприятий. Фото: предоставлено "КП"

Андрей простился с родными и уехал в военкомат в Грозный. Он ставил цель попасть в батальон «Ахмат» Рамзана Кадырова. В итоге его взяли.

- 18 ноября подписал контракт. С женой постоянно держал связь. Последний раз звонил по телефону в 20-х числах декабря. Он ей сказал, что они уходят куда-то, телефон будет долгое время отключен. Попросил, чтобы не переживала. Дату гибели мы не знаем. Но знаем обстоятельства. Он участвовал в освобождении города Соледар. Там и погиб, - добавила директор.

Сейчас семья Пигаревых ждет тело Андрея, которое должны привезти из Ростова-на-Дону. С ним приедет и сопровождающий, обещавший рассказать подробности героической смерти мужчины. Учителя математики похоронят в Сланцах. 22 января ему исполнилось бы 52 года.

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация Сланцевского муниципального района

- Андрей Алексеевич был настоящим патриотом, честным и мужественным человеком. Героем с большой душой и открытым сердцем! Выражаем самые искренние и глубокие соболезнования семье, родным и близким погибшего в ходе проведения специальной военной операции.

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