Погиб отец четверых детей: Подполковник спас колонну солдат и офицеров, приняв весь огонь на себя во время спецоперации

Подполковник Ренат Гайсин героически погиб на спецоперации. Фото: предоставлено "КП"

- Брат с самого детства твердил: «А я буду военным, вот увидите». Вырезал из дерева пистолеты и автоматы, раздавал их мне и друзьям. Учил пользоваться рогаткой и прикрывать друг друга. И вот – слово сдержал, дослужился по подполковника и стоял за своих до конца, - вспоминает со слезами на глазах сестра погибшего на спецоперации офицера Росгвардии Рената Гайсина.

39-летний военнослужащий погиб героем под Харьковом на второй день боевых действий. Спустя полгода его имя увековечили на мемориальной доске в военной академии в Петербурге, где он учился. Рассказываем, как отец четверых детей ценой жизни спас коллегу-полковника и десятки товарищей от гибели.

СТАЛ ВОЕННЫМ С ТРЕТЬЕЙ ПОПЫТКИ

Ренат Гайсин родился в 1982 году в городе Салават в Башкортостане. В семье помимо него был старший брат и младшая сестра. Мальчик был незаменимым помощником матери по хозяйству. Окончил 11 классов школы, на четверки и пятерки. Вот только у него не задалось с поступлением в училище, где готовили зенитчиков и десантников. Поэтому сначала он ушел на срочную службу.

Ренат с детства мечтал быть военным. Он пробился на службу, несмотря на две неудачные попытки поступления в училища. Фото: предоставлено "КП"

- Он очень хотел быть военным. Это проявлялось и в играх в детстве, и в его спокойном мужественном и благородном характере. В итоге Ренат все-таки поступил в училище – его взяли в танкисты. А потом началась тяжелая, но любимая им жизнь военного. Мы виделись раз в год, если везло, - вспоминает сестра Лилия Гайсина.

Ренат с 2001 года на военной службе. За это время его отправляли в Казань, Крым, Петербург, Владикавказ. В Керчи он отвечал за охрану Крымского моста. А на Северном Кавказе выполнял служебно-боевые задачи, за что ему дали статус ветерана боевых действий. И жена героя - тоже ветеран. Они оба военные, познакомились еще во время службы.

- За оптимизм и любовь к службе Рената называли «улыбашкой». Но говорили это с уважением, ведь все видели его ответственность, дисциплинированность и преданность делу, - говорят родные.

Свободное время Ренат посвящал спорту и любимой семье - у него четверо детей. Фото: предоставлено "КП"

ГЕРОИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ

О командировке Рената на спецоперацию семья узнала уже постфактум. До этого он звонил сестре, детям и жене с учений в Белгородской области.

- 23 февраля я его поздравила, он поблагодарил в ответ и написал, что у него все хорошо. И 24 числа уже тишина. Не отвечает. Мы узнаем, что боевые действия начались, нас всех трясет. И телефон Рената отключился. Ни гудков, ничего. Только 5 марта нам сообщили о его смерти, - вздыхает сестра Лилия.

Как позже рассказали семье военные, в день гибели Ренат находился в Харьковской области. Он был начальником технической части в специальном моторизованном полку. Гайсин ехал в боевой машине и сопровождал колонну техники.

Сослуживцы называли Рената "улыбашкой" за его оптимизм в любой трудный день. Фото: предоставлено "КП"

- Они попали в засаду под минометный обстрел, – пересказывает Лилия Гайсина. – Ренат быстро сориентировался и прикрыл своей машиной автомобиль с топливной цистерной. Иначе бы их всех разорвало там от взрыва. Ренат стал отстреливаться. Какое-то время его спасал бронежилет, но одно из ранений оказалось смертельным – осколок прилетел в незащищенное место. Спасти брата не удалось.

Ранение получил и полковник, который ехал рядом с Гайсиным, но он выжил. Через полгода мужчина встретился с матерью Рената и поблагодарил ее: «Хочу сказать вам спасибо за сына. За то, что воспитали такого самоотверженного парня. Он герой».

НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ПЛАНЫ

Рената похоронили в Казани.

- Это был самый тяжелый день в нашей жизни. Мама погрузилась в горе, не осознавала происходящее вокруг. Ее отпаивали, за ней следили няньки. До сих пор каждый день она плачет. Не было и дня, чтобы мы не вспоминали Рената. Любимого сына, мужа, отца и брата, - делится Лилия.

По словам родных подполковника, через два года он собирался уйти на пенсию и строил большие планы на будущее.

Коллеги героя увековечили его на мемориальной доске. Фото: СЗФО Росгвардии

- Ренат не уставал от частых переездов и с ответственностью относился к новым назначениям и гордился ими, – признается сестра. – Но на пенсии он хотел осесть где-то, построить дом. Все время посвящать семье, хотя он и раньше не отходил от детей и жены в выходные дни. Может быть, брат стал бы преподавателем. Но он отдал жизнь за мир для наших детей и внуков. Теперь Ренат в наших сердцах и памяти, ведь герои не умирают.

Рената Гайсина посмертно наградили орденами Мужества и Доблести. На школе, где он учился, тоже установили мемориальную доску в память о военном. За отличие в службе награжден орденами 1, 2, 3 степени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Один уничтожил 10 националистов и ценой жизни защитил роту»: Погибший на спецоперации капитан из Петербурга удостоен звания Герой России

Родственники Героя России из Петербурга рассказали, как он защитил роту ценой своей жизни (подробности)

Битва на Змеином. Как жил и о чем мечтал медик из Петербурга, погибший 9 мая во время спасения товарищей

24-летнего медика из Ленобласти, погибшего во время спецоперации на Украине, наградили орденом Мужества (подробности)

«Скрыл свою командировку от детей»: Погибший в боевых действиях учитель физкультуры из Петербурга был ветераном Чечни

Родные погибшего на спецоперации учителя физкультуры из Петербурга рассказали, что он попал под обстрел (подробности)

Мобилизованный адвокат из Петербурга погиб в ЛНР

Об этом сообщили коллеги резервиста и его родственники (подробности)