«Будешь волонтером»: Военкомат прислал повестку инвалиду с ДЦП в Петербурге

Военкомат предложил петербуржцу с ДЦП пойти волонтером на спецоперацию. Фото: СОЦСЕТИ

В Петербурге повестка из военкомата пришла 42-летнему инвалиду, который болен ДЦП, Роману Миронову. К счастью, руководителя благотворительного фонда «Объятие» на спецоперацию не забрали, но в комиссариате придумали, чем мужчина может быть полезен.

«НЕ ЗНАЮ, ЗАЧЕМ Я НА ФРОНТЕ»

Роман не мог ходить до 16 лет. За это время он перенес 17 операций. Это сильно сказалось на его здоровье.

Роман не первый год собирает продукты и вещи для нуждающихся горожан. Фото: СОЦСЕТИ

- Я шнурки завязать не могу. Не умею самое простое – стакан с водой нормально держать в руках. Мне нужно поставить кружку на стол, а уже потом налить туда воду. Перенести стакан с водой не смогу, слишком трудно. Я не бегаю, хожу тяжело, - вздыхает Роман.

У мужчины есть на руках справка об инвалидности и негодности к воинской службе.

Та самая повестка инвалиду с ДЦП. Фото: СОЦСЕТИ

- Ко мне домой пришла сотрудница военкомата. Вручила повестку. И рассмеялась, когда увидела, что у меня ДЦП, – вспоминает Роман в разговоре с «КП-Петербург». – Ну а что, я расписался. К этой женщине никаких претензий, ей поручили – она сделала. Смотрим на повестку с женой и смеемся. Мы еще до этого момента шутили друг с другом. Гадали, что будем делать, если повестка придет. И вот, дошутились. Шутки шутками, а мы между собой смирились, что если призовут, то надо идти. А что делать? НЯ не бегаю ни от кого. Только не знаю, чем я там могу помочь на фронте.

«БУДЕШЬ ВОЛОНТЕРОМ»

В повестке было сказано: «Обязан явиться для уточнения данных воинского учета по мобилизации». Роман собрался с духом и пришел на разговор в военкомат на Южном шоссе. Несмотря на диагноз Романа, в военкомате придумали ему занятие.

В основном, Роман помогает детям-инвалидам. Он сам прошел через трудное детство, поэтому как никто другой понимает трудности семей. Фото: СОЦСЕТИ

- Оказывается, у них все данные на меня уже были. Даже знают, что у меня есть благотворительный фонд, – говорит Роман. – Ну и мне прямо намекнули на то, что на спецоперации тоже нужны волонтеры. Я ответил, что от меня здесь, дома, больше помощи, чем там. Мы и так в фонде занимаемся сбором гуманитарной помощи для жителей ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья. Меня выслушали и все равно предложили пойти добровольцем. Не на боевые действия, но рядышком. Распределять гумпомощь. За свой счет. Деньги-то они волонтерам не предлагают. А я же не работаю, только пенсию по инвалидности получаю.

Разговор закончился ничем, больше в комиссариате мужчину не беспокоили и спокойно отпустили домой. Но осадок от общения остался.

Иногда фонд Романа берется за самые тяжелые случаи, помогая семьям, оставшимся без жилья. Фото: СОЦСЕТИ

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба администрации Фрунзенского района Петербурга

- Повестки рассылаются по огромным базам. В этот раз произошла техническая ошибка. Человеческий фактор. Сотрудник, который послал повестку, не посмотрел на диагноз мужчины. Если у человека ДЦП, то пусть сидит дома спокойно и никуда не приходит. Еще раз подчеркнем, что повестки вручают и тем, кто не подлежит мобилизации – просто для уточнения данных воинского учета. У военкомата не безграничные возможности, за всеми уследить и обновить информацию невозможно. Поэтому если ты не попадаешь под мобилизацию, то можно спокойно прийти в военкомат с подтверждающими документами и благополучно вернуться домой.

А В ТО ВРЕМЯ

Благотворительный фонд Романа открыл пункт по приему гуманитарной помощи для беженцев с Украины, семей мобилизованных горожан и жителей Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья.

- Сейчас, например, у одной мамочки забрали мужа на мобилизацию. Она в одиночку воспитывает двух маленьких дочерей, у одной из них ДЦП. За малышкой нужен постоянный уход. Семье собираем подгузники, продукты и спортивные брюки для физкультуры. Мы взяли их под свою опеку. И таких семей очень много, поверьте. Обычно люди набирают кредитов, чтобы отправить своих близких на спецоперацию, одеть их в берцы, бронежилеты и так далее, - признается Роман Миронов.

Если у вас есть желание и возможность пожертвовать благотворительному фонду «Объятие», то ниже приведены его реквизиты:

Адрес: 192238, г. Санкт-Петербург, Фрунзенский район, ул. Пражская, дом 3, литер А, кв. 45

ИНН: 7816640784; ОГРН: 1177800002247; КПП: 781601001

Р/счёт 40703810055000001932

БИК 044030653

Банк СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

Корр. счёт 30101810500000000653

тел.: +7 951 640 60 38;

e-mail: Embrace2017@mail.ru

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