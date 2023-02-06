«Тихий, скромный Стасик»: Прихожане рассказали, как убийца жены священника на самом деле попал на работу в храм «Кулича и Пасхи»

Обвиняемый в убийстве жены священника в Петербурге посещал храм с самого детства. Фото: СОЦСЕТИ

Жуткое убийство жены священника из храма Святой Троицы «Кулича и Пасхи» в Петербурге потрясло прихожан. По громкому делу арестовали работника церковной лавки Станислава. Именно 27-летнего парня обвинили в расправе над женщиной. На допросе он признался, что воровал пожертвования для тяжелобольной жены, которая тоже давно работала в храме, но пару месяцев назад слегла дома с инсультом. Станислав считал матушку Марию тираном, якобы она жалела зарплату для него и его любимой, поэтому и решился убить ее из мести. Тем временем, приход все еще не понимает, как из примерного юноши мог вырасти убийца.

С ДЕТСТВА В ХРАМЕ

Станислав коренной петербуржец. На допросе у следователя он клялся, что в его прошлом нет ничего криминального. Рос в полной семье. Мать работала заведующей складом, отец был техником в автобусном парке. С храмом «Кулич и Пасха» парень познакомился еще в детском саду.

Станислав (слева) вместе с настоятелем храма. Фото: СОЦСЕТИ

- Меня крестили там, и я полюбил этот приход. Он стал мне родным, - говорил Станислав (его показания есть в распоряжении spb.kp.ru – прим.ред).

Юноша мечтал стать горным инженером, но не поступил на нужную специальность в вуз из-за низких баллов. После этого он учился в таможенной академии, перевелся на заочку, совмещал учебу с работой бригадиром в разных транспортных компаниях, но часто увольнялся по собственному желанию, уставая от нагрузок. Станислав активно заинтересовался религией, когда у него заболел дед.

- Ему стало плохо в конце 2016 года, - вспомнил Станислав. – Я регулярно начал ходить на службы в церковь. Молился за здоровье. Интересовался, не нужна ли какая-то помощь храму. С 2017 года у меня завязались теплые отношения с приходом, и я помогал ремонтировать церковь. Примерно в это же время мне разрешили торговать в церковной лавке. Я влюбился в работницу храма Татьяну (имя изменено – прим.ред.). У нее была 14-летняя дочь, мы жили втроем в квартире неподалеку. Таня была казначеем, а я занимался ремонтом, строительством, закупками и продажами. Мы тянули на себе весь храм.

У матушки Марии осталось трое детей. Фото: СОЦСЕТИ

«РАБОТАЛ ПО ЗОВУ ДУШИ»

Однако последний год парень с идеальной репутацией, как говорят, якобы приворовывал из храма, считая, что настоятель и матушка Мария не доплачивают ему и Татьяне, а сами купаются в роскоши.

- Я слышал, что у них есть три квартиры в Петербурге. Еще и дачу строит. А я получал 20 тысяч рублей. Но уйти из храма не решился, потому что все меня любили и уважали. Из-за нагрузок Таня тяжело заболела, но Мария все равно заставляла ее работать и задерживала зарплату. Из-за этого, а также из-за боязни, что приход узнает про мое воровство, я и решился на убийство, - рассказал следователям Станислав.

Станислав умел все по хозяйству и даже был звонарем. Фото: СОЦСЕТИ

Историю 27-летнего мужчины повторяют и несколько прихожан храма. За исключением его слов о поведении матушки Марии и настоятеля.

- Стас совсем юным пришел в храм и сразу с головой погрузился в работу. Реставрировал его, следил за состоянием. Видно было, что он делает это из любви. Да, зарплата его была маленькой. От этого только больше ценился его труд – что он делает всю работу по зову души, а не ради денег. Стас беспрекословно выполнял все поручения батюшки, его считали правой рукой настоятеля. И ведь всегда скромный такой, тихий. Весь в работе. Наши бабушки называли его Стасиком, - поделились с spb.kp.ru прихожане храма.

За реставрацию храма Станислава наградили орденом. Фото: СОЦСЕТИ

ГОРЕ НАСТОЯТЕЛЯ

По словам людей из прихода церкви, в минувшее воскресенье настоятель храма провел службу, несмотря на убийство жены. Ему никто не задавал лишних вопросов.

- Ему все очень сочувствуют. Чтобы осознать произошедшее, нужно время. И все-таки нужны весомые доказательства. Он называет враньем оправдания Стаса. И мы верим ему. Хочется расспросить гражданскую жену Стаса Татьяну, но она все еще тяжело болеет дома. Ранее Таня при всех неоднократно высказывала слова благодарности и батюшке, и матушке, поэтому все эти обвинения выглядят странно. Никаких жалоб не было. Не может быть, чтобы Таню и Стаса как-то подавляли, - недоумевают прихожане.

Добавим, что Станислав арестован на два месяца и находится в СИЗО. Против этой меры он не возражал и согласился сотрудничать со следствием. В отношении него возбудили уголовное дело за убийство. Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

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