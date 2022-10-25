Мать, сажавшую детей на цепь, чтобы они меньше ели, лишили родительских прав в Петербурге

Суд лишил родительских прав петербурженку, садившую детей на цепь. Фото: СОЦСЕТИ

Суд лишил родительских прав мать-одиночку из Петербурга, которая сажала своих детей на цепь. Напомним, ранее Оксану отправили в колонию на пять лет. Последний год ее восьмилетний сын, а также две дочки шести и 1,5 лет живут в детдоме. Они продолжают отвыкать от образа жизни детей-маугли и работают с психологами, чтобы забыть истязания матери. Женщина била малышей кулаками и палками, морила голодом и приковывала их к цепи за непослушание. На каждую свою выходку она находила оправдание – например, сын не ел дома, потому что якобы «много ел в школе». Оксана экономила деньги, чтобы отсылать их любовнику в СИЗО.

- Мать лишили родительских прав на прошлой неделе. Но решение пока не вступило в законную силу. Все дети по-прежнему находятся в одном социальном учреждении, все они в хорошем эмоциональном состоянии, - подчеркнули в аппарате детского омбудсмена.

Малыши почти забыли кошмарные будни с матерью благодаря психологам детдома. Фото: СОЦСЕТИ

Добавим, что к двум старшим детям проявлял интерес их отец и бабушка. Однако они ограничиваются редкими разговорами по телефону. Сама горе-мать во время следствия вообще не интересовалась сыном и дочерями. Она до сих пор не раскаялась.

- Мать может обжаловать решение суда, если захочет. Но получится ли обжаловать - тут решит суд, - добавляют представители Анны Митяниной.

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