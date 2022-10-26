«Стоят в очереди за бесплатной едой, а по ночам срывают украинские флаги»: Как сбежавшие из страны россияне живут в Финляндии

Пробки у границ закончились, осталось привыкнуть к жизни в чужой стране Фото: Олег ЗОЛОТО

Эпопея с огромными пробками у границ Грузии, Финляндии и Казахстана уже закончилась, а вот заграничная жизнь осталась. И пока финны думают, строить ли забор на границе с Россией, сбежавшие россияне пытаются выжить на новом месте. «КП-Петербург» пообщалась с русскими, уехавшими в Финляндию, чтобы узнать, как их встретили в соседнем государстве.

НЕТ БЛИНАМ И ВОДКЕ!

В первую очередь отказаться россиянам пришлось от любимой еды. С началом спецоперации финны решили избавиться от всего, что напоминает Россию. Этим всем почему-то оказались блины, вареники и водка.

- Интересная история была с магазинами. Они начали убирать с прилавков продукты, напоминающие Россию. Убрали пельмени, блины замороженные, сгущенку. Алкогольные магазины хвастались тем, что якобы вылили водку, - рассказала «КП-Петербург» жительница города Турку Светлана (имя изменено, - прим. Ред.), переехавшая из России еще 11 лет назад.

Цены в Финляндии, по словам местных жителей, подскочили на 45-50% Фото: Олег ЗОЛОТО

Но искоренить русский дух не удалось, на помощь неожиданно пришли арабы. В своих восточных магазинах они спокойно торгуют «запрещенкой».

- В финских городах много таких маленьких магазинчиков, которые стали наоборот закупать побольше российских продуктов. Так и получилось, что сейчас их стало еще больше, чем было в крупных гипермаркетах до спецоперации. Абсурд, но мы довольны, - хвастается Светлана.

Проблема с традиционной кухней решилась. Только вот продукты есть, а денег на них нет. Цены в магазинах растут с той же скоростью, что и список антироссийских санкций – в геометрической прогрессии.

- За эти несколько месяцев цены увеличились на процентов 45-50, наверное. Это продукты питания, бытовая химия. Маленькими они никогда и не были, но сейчас просто улетели в космос. В итоге все стали просто покупать более дешевые и менее качественные продукты. Пенсионеры вот еле выживают, если честно. Многие стали ходить за бесплатной едой в церковь. Там очереди такие огромные, раньше не было. В основном в ней сами финны, но есть и иностранцы. Для украинцев есть отдельные пункты помощи, - отмечает одна из местных русскоговорящих жительниц.

«ЗА РУЛЬ ЛИШНИЙ РАЗ НЕ СЯДЕШЬ»

Проблема эта встречается не только в Турку – цены выросли по всей стране. Теперь акции – лучшие друзья местных и приезжих.

Вместо красивых видов за окном украинские флаги Фото: Олег ЗОЛОТО

- Хожу в магазин только за час до его закрытия, когда вечерние скидки появляются. Для меня без скидок продукты и одежда уже не существуют. Даже не смотрю на них. К счастью, живу в маленьком городке. Здесь с этим проще, - делится новоиспеченный житель Финляндии.

Если цены на продукты улетели в космос, то цены на бензин и вовсе будто существуют в параллельной вселенной. На момент публикации материала, по словам местных жителей, литр бензина стоит около 2 евро (примерно 120 рублей), а проезд на общественном транспорте обойдется в 3 евро (около 180 рублей). Видимо, не из-за тяги к здоровому образу жизни местные все чаще пересаживаются с машин на велосипеды и самокаты.

- Уже месяца три не ездим по трассе, чтобы за счет скорости сэкономить на бензине. Да, медленно, но дешевле, - возмущаются одни.

- Я уже лишний раз за руль и не сажусь. Спасибо Финляндии за то, что работающий человек экономит на топливе, - парируют другие в сообществах для русских в Финляндии.

УКРАИНСКИЕ ФЛАГИ И ОКРОВАВЛЕННЫЕ ИГРУШКИ

Но как бы там ни было, не из окна машины, не сидя на велосипеде полюбоваться красотами Хельсинки у россиян не получается. Повсюду разбросаны, развешаны и даже нарисованы украинские флаги. Даже памятник Александру I то и дело приобретает сине-желтые оттенки.

- Его обвешивают флагами с ног до головы. Так выглядит вся Финляндия. Флаги на домах, на асфальте нарисованы. Это вызывает просто недоумение, бумажные и тряпичные флаги мы периодически ходим и убираем по городу, - рассказала «КП-Петербург» одна из девушек, которая переехала в Финляндию.

Кто-то из россиян пытается с этим бороться – собирают украинские флаги по вечерам, когда активисты расходятся, а кто-то просто удивляется происходящему, отмечая в соцсетях: «Не заметили, в какой это момент Финляндия стала частью Украины. Где их собственные государственные флаги?». Сами взрослые не так часто сталкиваются с русофобией на улицах или на работе, а вот детям, по словам «переселенцев», достается.

Новое облачение получил даже памятник Александру I Фото: СОЦСЕТИ

- Очень сложно психологически, когда из каждого утюга кричат что-то про русских, но вот сын у меня в школе часто с этим сталкивается. Финны к нему хорошо относятся, а вот беженцы… Они его называют то «москалем»! – говорит девушка.

Не радуют русских родителей и то, какие поделки мастерят в школе дети. В последнее время – это вырезанные из дерева таблички, которые малышам предлагается раскрасить в желто-синий. Эти поделки после выставляют на общее обозрение.

Но русские, по традиции, не сдаются. Даже новость о возможном закрытии российского консульства в Финляндии они восприняли с улыбкой: «А можете еще налоги с русскоговорящих не брать? Наверняка эти «грязные» деньги раздражают и пользоваться ими неприятно».

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