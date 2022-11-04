Тело погибшей в давке в Корее молодой петербурженки доставят в Россию самолетом

Тело погибшей в Сеуле петербургской студентки доставят в Россию самолетом. Фото: СПбГУ

Тело погибшей в давке в Южной Корее молодой петербурженки, студентки СПбГУ Дарьи Твердохлеб будет доставлено в Россию самолетом. Об этом сообщает посольство РФ в Корейской Республике.

- 4 ноября тела двух наших соотечественниц, трагически погибших в результате происшествия в сеульском районе Итхэвон, были погружены на паром и отправлены во Владивосток. Останки еще двух россиянок будут доставлены на родину в ближайшие дни авиатранспортом, - сообщается в телеграм-канале российского диппредставительства.

Тела еще двух россиянок отправили во Владивосток на пароме. Фото: Посольство РФ в Южной Корее.

Вместе с телами девушек на родину отправились и родные погибших, которые ранее приезжали в Корею для процедуры опознания и оформления всех необходимых документов. Все затраты на транспортировку тел корейская сторона взяла на себя, родным выплачены компенсации в размере от 11 до 14 тысяч долларов.

В России скорбный груз будут встречать представители МИД РФ и сотрудники дипломатических ведомств Южной Кореи.

Напомним, что жертвами жуткой давки, произошедшей 29 октября по случаю празднования Хэллоуина стали 156 человек, в том числе четыре девушки из России. Одной из них стала 24-летняя студентка СПбГУ Дарья Твердохлеб, находившаяся в Корее по учебной программе.

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