В пожаре в ночном клубе «Полигон» погиб десантник, который недавно с ранением вернулся со спецоперации

Десантник Александр Редников, раненый на спецоперации, погиб в пожаре в ночном клубе в Костроме. Фото: СОЦСЕТИ

Кострома продолжает скорбеть по погибшим в пожаре в ночном клубе «Полигон». По официальным данным, подтверждена смерть 13 человек. Среди них оказались известный в городе диджей и целая семья, решившая отдохнуть после тяжелой рабочей недели. В огне погиб и 38-летний десантник Александр Редников.

О судьбе военнослужащего рассказал его боевой товарищ Евгений Логинов. Как говорит друг Редникова, он недавно вернулся со спецоперации, где получил ранение, после которого проходил лечение в Костромской области. По словам мужчины, у Николая было два позывных: «Малой» и «Тринашка».

Мужчина дослужился до старшего сержанта и участвовал в боевых действиях. Фото: СОЦСЕТИ

- Саня непременно мог бы вынести из пожара людей. Но он был ранее тяжело ранен в ногу, она еще не восстановилась. На спецоперации он участвовал в освобождении Углегорска. Лично уничтожил в бою командира артиллерийской батареи, которая ежедневно вела обстрелы мирных населенных пунктов Донбасса, - рассказал Евгений Логинов.

Мужчину похоронят в Бердске. Фото: СОЦСЕТИ

В ближайшие дни десантники-костромичи доставят тело мужчины в Бердск.

- Там его проводят близкие, друзья-добровольцы, сослуживцы и товарищи из Бердской бригады спецназ ГРУ ГШ, - поделился друг десантника.

Поначалу все думали, что десантник был посетителем клуба, но оказалась, что в ту ночь он просто проезжал мимо, увидел огонь и забежал в горящее здание спасать людей.

- Он ехал в гости к товарищу. Они проезжали это кафе с друзьями. Увидели пожар и не смогли пройти мимо беды. Вот и побежали спасать людей. Так он и погиб, - рассказал племянник десантника Андрей.

Добавим, что расследование громкого уголовного дела о пожаре в ночном клубе продолжается. Суд арестовал директора клуба по обвинению в несоблюдении правил пожарной безопасности, а также подозреваемого в поджоге здания – 23-летнего Станислава Ионкина, который, предварительно, запустил ракетницу в потолок во время драки.

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