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21 февраля 2023 9:53

Русский воин, человек дела и слова: Каким был петербургский пожарный Андрей Рахов, погибший на спецоперации

Погибшего на спецоперации пожарного Андрея Рахова похоронили в Петербурге
Даниил ШУРЫГИН
В Угледаре погиб известный фанат "Зенита" и блогер-пожарный Андрей Рахов. Фото: СОЦСЕТИ

В Угледаре погиб известный фанат "Зенита" и блогер-пожарный Андрей Рахов. Фото: СОЦСЕТИ

«На Угледаре сегодня парни продвинулись вперед. И так каждый день. Это приятно. Завтра продолжим». Это последнее сообщение Андрея Рахова в его Telegram-канале «Огнеборец». Оно сделано 13 февраля за день до гибели.

Блогер-пожарный из Петербурга подорвался на мине и умер во время эвакуации в больницу. Вчера, 20 февраля, Рахова (позывной «Арни») похоронили в Петербурге.

До ухода на фронт добровольцем Рахов был в городе на Неве небезызвестной фигурой. Он вел свой блог о службе в пожарной части, был одним из старейших болельщиков ФК «Зенита» и основателем клуба смешанных единоборств.

Только в одном Telegram-канале у огнеборца было почти 30 тысяч подписчиков. Фото: СОЦСЕТИ

Только в одном Telegram-канале у огнеборца было почти 30 тысяч подписчиков. Фото: СОЦСЕТИ

- Андрей родился в Ростове и с детства хотел стать пожарным, так как любил помогать людям, - рассказал spb.kp.ru друг Рахова Сергей Романов. - В пожарной части Андрей следил за формой всех сослуживцев. Он считал, что настоящий мужчина должен заниматься спортом и быть сильным.

Память добровольца почтили фанаты "Зенита". Фото: vk.com/landscrona

Память добровольца почтили фанаты "Зенита". Фото: vk.com/landscrona

Сам Андрей еще увлекался ММА, выступал на соревнованиях. Позже вместе с единомышленниками создал свой бойцовский клуб.

- От себя скажу, что тогда много молодых парней с улиц и фанатских трибун нуждались в сплочении, и клуб Андрея пришелся очень кстати, - добавил Романов.

Военкор Владлен Татарский не раз пересекался с Раховым на фронте. Фото: t.me/vladlentatarsky

Военкор Владлен Татарский не раз пересекался с Раховым на фронте. Фото: t.me/vladlentatarsky

Для того, чтобы отправиться в зону СВО, Рахову пришлось уволиться. Это был май 2022 года. Как сейчас вспоминают его товарищи, поступить иначе он не мог.

- Это был человек дела, - вспоминает военкор Татарский. – Я трижды отговаривал его ехать сюда (в зону проведения спецоперации. – Прим. ред.). Но он ответил: «Нет, я должен». И приехал – без денег, без социальных гарантий. Без всего. Приехал и сказал: «Я буду с вами».

Андрея узнавали на фронте все. Фото: СОЦСЕТИ

Андрея узнавали на фронте все. Фото: СОЦСЕТИ

Рахов служил в батальоне «Восток», на фронте его считали знаменитостью. Мужчину часто узнавали бойцы, военкоры, а также люди, причастные к околофутбольному движению. Андрей получил позывной «Арни» и храбро сражался. Андрею был 41 год. У него остался сын.

- Андрея должны запомнить мужественным, сильным, надежным человеком слова, - добавляет Романов. – Его должны запомнить мужественным, сильным, надежным человеком слова. В будущем я обязательно расскажу его сыну, какой личностью был его отец.

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