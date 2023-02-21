«До этого разодрали кота»: Что известно о гибели 9-летнего мальчика в Новгородской области, которого в гостях у друга загрызли питбули

Три домашних питбуля растерзали девятилетнего мальчика в гостях у друга-школьника. Фото: СОЦСЕТИ

Страшная трагедия произошла в тихом рабочем поселке Парфино в Новгородской области. В понедельник, 20 февраля, девятилетний Данил (имена детей изменены. – Прим.ред.) возвращался с учебы и решил зайти в гости к своему школьному другу Пете, где на него набросились три домашних питбуля. Мальчика загрызли насмерть. Петя в слезах побежал в соседний дом к тете за помощью. Женщина смогла оттащить псов, но было уже слишком поздно...

«РОДИТЕЛИ РАЗРЕШАЛИ ХОДИТЬ В ГОСТИ»

Данил рос любознательным и добрым ребенком, рассказали spb.kp.ru его соседи и друзья по школе. Он учился в третьем классе и дружил почти со всеми детьми в округе. Рос в полной семье с мамой, папой и старшим братом.

- Такого второго мальчишки в жизни не встретишь. Веселый, добрый, отзывчивый. Однажды принес потерянную варежку моему ребенку. Не матерился, хорошо учился, - плачет одна из соседок семьи Данила.

Данил с мамой. На всех снимках парень по-доброму улыбается и счастлив. Фото: СОЦСЕТИ

Одноклассники Дани говорят, что с Петром он дружил давно. Их родители были в курсе этого и без проблем отпускали детей гулять вместе, разрешали ходить в гости друг к другу.

- Раньше собаки спокойно принимали Даню, - утверждают школьники.

Что именно произошло в день трагедии, пока загадка даже для следствия.

Хозяин питбулей Константин. По словам местных жителей, его псы недавно чуть не загрызли кошку. Фото: СОЦСЕТИ

- Со слов матери и отца Дани, питбули не оставили на нем живого следа. Лица у ребенка больше нет. Разорвали. Сейчас тело мальчика находится в Великом Новгороде на экспертизе, скоро его вернут, пройдут похороны, - поделился источник, близкий к семье погибшего мальчика.

ПРИЕЗЖИЕ ЗАВОДЧИКИ

Вторые сутки жители Парфино обсуждают все, что знают о семье с питбулями. Ольга и Константин новенькие в поселке, приехали сюда в 2019 году.

- Три года назад получили участок, построились, освоились. Семья полная. Мать дома хозяйством занимается. А муж вахтовик, - поделился с spb.kp.ru первый замглавы администрации Парфино Владислав Дементьев. – Собаки записаны на Константина. Они с женой планировали стать заводчиками питбулей, продавать их. В администрацию никто никогда не жаловался на собак, ни письменно, ни устно.

Коричневого питбуля зовут Бонни Паркер. Фото: СОЦСЕТИ

Однако местные жители не согласны с чиновниками. По их словам, в декабре 2022 года питбули напали на кота на улице. Хозяйка даже обращалась в полицию.

- На глазах у моей младшей сестры собаки разорвали кота. Константин, вы завели своих псов, чтобы издеваться над беспомощными животными и травмировать психику детей? Вы специально натравили собак и отпустили их! – писала в сообществе поселка хозяйка кошки.

Константин публиковал в соцсетях, как он играл со своими питбулями. Фото: СОЦСЕТИ

Но полиция не увидела состава преступления – все произошло случайно, без умысла. Котик, к слову, выжил. Его подобрал один из местных жителей и выходил.

- Константин допрошен. Он признался, что имеет трех собак породы «американский питбуль». Пояснил, что всегда выгуливает собак на поводках в лесу вдали от Парфино. В инциденте с кошкой он сразу пытался оттащить животных от кота. Новый хозяин кота не имеет претензий к владельцу собак, - сказано в рапорте полиции (есть в распоряжении spb.kp.ru от жителей поселка. – Прим.ред.).

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В ДОМЕ

Хозяева питбулей и их друзья закрылись от СМИ и не комментируют произошедшее. Семье предстоят многочисленные допросы. Тем временем, жители поселка обсуждают, что именно произошло перед нападением. Кто-то даже пустил слух, якобы Даня без спроса решил пробраться на участок к другу и перелез через калитку.

- Это ложь. Мальчика нашли в одной из комнат дома. Он был без верхней одежды. То есть он явно какое-то время находился в гостях, - сказал близкий к следствию источник spb.kp.ru.

Своей версией поделились и родители погибшего мальчика.

- Мама и папа Дани предполагают, что собаки почему-то восприняли его как угрозу. Поэтому и напали, - сказали spb.kp.ru близкие семьи.

Страшные кадры с места трагедии. Фото: СУ СК РФ по Новгородской области

В администрации поселка объяснили, почему в момент трагедии матери Петра не было дома, хотя она нигде не работает.

- Она вышла в магазин за продуктами. То есть, буквально на 20 минут отошла, в этот момент все и случилось. Обе семьи сейчас в полном шоке. Им оказывают психологическую помощь, - добавляют муниципалы.

По факту трагедии возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», хозяевам псов грозит до двух лет лишения свободы. Пока что они находятся под подпиской о невыезде. Что касается собак, то местные жители узнали от полиции, что их усыпили. Однако в администрации поселка называют эти утверждения преждевременными - их якобы заперли в сарае на время следствия.

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