«Барное» дело на улице Рубинштейна Петербурга признали преступным сообществом

В Санкт-Петербурге «барное» дело признано преступным сообществом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Крупная схема обмана в барах на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге стала уголовными делами. Так называемое "барное" дело полиция признала преступным сообществом. Стражи порядка провели множество обысков, задержали порядка 40 человек, а также обнаружили огромное количество контрафактного алкоголя, которым заведения накачивали своих посетителей. Об этом 9 ноября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Бары использовали молодых девушек, которые зазывали мужчин в заведения, флиртовали с ними и просили заказывать все больше и больше алкоголя по безумным ценам. В итоге клиенты получали большие счета и головную боль от плохого алкоголя.

- Жертвами становились состоятельные клиенты мужского пола, либо уже находящиеся в состоянии сильного алкогольного опьянения, либо готовые перейти в это состояние под присмотром симпатичной незнакомки, - рассказали в полиции.

Всего с августа 2021 года по июнь 2022 года в полицию поступили заявления от 11 мужчин, которые лишились в общей сложности более 10,5 миллионов рублей. Материалы уголовного розыска были переданы в следственные органы, которые по всем фактам мошенничества возбудили уголовные дела.

Сыщики установили, что в преступную сеть входили девять баров на улице Рубинштейна. В гаражах на улице Руставели в Калининском районе было организовано подпольное производство контрафактного алкоголя, который поставляли в бары.

8 ноября в отношении семи участников аферы было возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества. Организаторы - двое парней 24 и 25 лет. Также задержаны старшие управляющие баров 25 и 26 лет, руководители промо-моделей - одному 20 лет, второму 32 года, а также 24-летний администратор бара. На соучастников также возбуждены уголовные дела - это 22-летний официант, четыре девушки промо-модели в возрасте от 20 до 23 лет, а также 26-летняя хостес.

Расследование "барного" дела продолжается.