Пенсионер благодаря бессоннице спас мать с двумя детьми из горящего дома под Петербургом

Пенсионер спас семью из горящего дома в деревне в Ленобласти. Фото: предоставлено "КП"

В деревне Большие Томики под Ломоносовым 62-летний пенсионер глухой ночью спас мать с двумя дочерями. Мужчина проснулся ночью и почуял запах дыма, выглянул в окно. А там уже вовсю полыхал дом соседей.

- Я проснулся, потому что иногда по ночам подрабатываю грузоперевозками. Халтура небольшая, на своем микроавтобусе. Но обычно просыпаюсь в три часа ночи. А тут не спалось как-то, проснулся раньше, – объяснил «КП-Петербург» Василий Иванович. – Вижу – дым. Прибежал к соседям. А там уже крыша горит. Начинаю туда-сюда бегать, стучать в двери, окна.

1 - дом Василия Ивановича. 2 - дом семьи, где произошел пожар. Фото: предоставлено "КП"

Дом был построен из бруса и обшит панельными плитами. Поэтому мог выгореть мгновенно.

- Стучу-стучу, кричу, никто не отвечает. Но я же знаю, что внутри кто-то есть, – продолжил пенсионер. – Оказалось, мама и дочки спали на втором этаже. Легли в час ночи. И крепко заснули. Но, слава богу, услышали, как я тарабаню в железную дверь. Я им скомандовал, чтобы срочно выбегали. Они схватили попавшиеся под руку документы и на улицу сиганули.

Василий вызвал на место пожарных, те приехали быстро. По словам Василия, им повезло, что в ту ночь моросил дождь, и не было ветра, так что огонь не перекинулся ни на машину, ни на другие дома.

На утро после пожара спасенная семья обняла Василия и поблагодарила его за геройский поступок. Фото: предоставлено "КП"

ГЕРОЙ ДЕРЕВНИ

В итоге пожар потушили. Неделю вся деревня собирала деньги и вещи семье. Мама, дочки и муж пока ютятся в «однушке» у бабушки в поселке Аннино. Позже они хотят восстановить дом, который сохранился наполовину. Сам Василий Иванович теперь местный герой, первые дни после спасения семьи ему без остановки звонили знакомые и родственники.

- Дело случая. Если бы не работа, так бы и спал дальше, а семья погибла бы, – уверен пенсионер. – Взять, к примеру, еще одного соседа напротив горевшего дома. В шести метрах он живет. Так мужик проснулся только в половину шестого утра! Не услышал ни пожарища, ни шума от работы МЧС, ни сигналов машин.

Полиция еще устанавливает причины пожара в частном доме.

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