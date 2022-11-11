«Белые розы, белые розы, беззащитны хиты»: Создатель «Ласкового мая», лишившись прав на песни, жил на пенсию и умер в нищете

Кузнецов (слева) только через десятки лет воссоединился с Шатуновым на сцене Фото: СОЦСЕТИ

Андрей Разин и Юра Шатунов. Эти имена в России давно стали легендарными, и до сих пор ни один корпоратив не обходится без танцев под «Белые розы» и «Седую ночь». Только вот настоящий автор этих хитов, он же создатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов, все это время жил в тени и нищете. 7 ноября композитора не стало. Он умер в Оренбурге в неприметной квартире, где жил с пожилой мамой на пенсию 8 тысяч рублей. «Комсомолка» узнала, как музыкальный гений остался на задворках поп-истории «Ласкового мая».

«ПЕЛИ ЕГО АРМЕЙСКИЕ ПЕСНИ»

Любовь к музыке у Сергея Кузнецова начала проявляться чуть ли не с младенчества. Мать Сергея вспоминает, что включала ему пластинки с классической музыкой, и мальчик затихал, внимательно вслушиваясь в красивые звуки. Уже в пять лет Сережа заявил своим родственникам, что будет «выпускать музыку». Так и произошло.

Свою первую группу Кузнецов создал еще в армии, там он и написал часть хитов, которые позже начнет исполнять «Ласковый май». Юру Шатунова, Вячеслава Пономарева и Александра Прико он встретил в интернате в Акбулаке Оренбургской области, куда Кузнецов иногда заезжал навестить знакомых ребят.

Кузнецов и Шатунов были не разлей вода Фото: Андрей Разин

- Поначалу парни пели Леонтьева, Лозы и так далее, - вспоминает вдова еще одного солиста «Ласкового мая» Александра Прико Елена. - Кстати, сперва их называли «Группа интерната Акбулака». Позже в интернат Кузнецов привез им бобины со своими армейскими записями, и Саша Прико предложил: «А что они мертвым грузом лежат, давайте их исполним!» Так они начали петь песни, которые написал Сергей.

Первое время гонорары у ребят были небольшие. Однако авторские песни поэта Кузнецова нашли большой отклик у слушателей, и постепенно к ним начала приходить слава.

- Песни были хорошие, они любого за душу берут, - признается Елена. - Это композиции: «Вечер холодной зимы», «Старый лес». В Интернете они подписаны как «Нулевой альбом».

«БЕЛЫЕ РОЗЫ» - ПЕСНЯ О НЕВИННОСТИ

Позже директора интерната Акбулака Валентину Тазенкову назначили главой оренбургского детдома, в котором Сергей Кузнецов вел музыкальный кружок. С собой Тазенкова забрала и весь музыкальный коллектив. Так начался формироваться уже тот самый «Ласковый май».

- Помню, ребята рассказывали, как появились «Белые розы». Был поздний вечер, отбой, Саша Прико лежал в кровати. И тут его вызывают в учительскую. Он спускается, а там Кузнецов звонит и рассказывает, что написал новую песню. Включает ее, а Саша говорит: «Мне вообще она не нравится, не понял, о чем она!» Кузнецов тогда возмутился: «Ты ничего не понимаешь, это будет хит!» - смеется Елена.

Кузнецову даже пришлось объяснять ребятам, что «Белые розы» - песня вовсе не про цветы, а про чистоту и невинность.

Кузнецов и Прико Фото: СОЦСЕТИ

С появлением новых песен группа начала обретать популярность. На нее стали обращать внимание продюсеры. И однажды в интернате появился Андрей Разин.

- К тому времени их песни уже звучали из всех утюгов, - объясняет Елена. - Разин их услышал, когда был в поездке. Он сразу понял, что это то, что нужно молодежи, что это пойдет на ура, и он поехал в Оренбург, - делится вдова Прико.

«КТО ГЛАВНЫЙ В ГРУППЕ?»

Андрей Разин действительно дал новую жизнь «Ласковому маю». Именно благодаря ему группа перебралась в Москву, но идиллия длилась недолго. Вскоре в коллективе произошел раскол.

- Кузнецов и Разин поссорились, из-за того что не могли поделить, кто главный в «Ласковом мае», - объясняет певец и композитор Григорий Герасимов. - Был там и финансовый вопрос. В итоге Кузнецов решил уйти. С собой забрал Прико и Пономарева, звал и Юру Шатунова, но он предпочел остаться с Разиным.

С Прико и Пономаревым Кузнецов создал новую группу - «Мама». Но Разин так просто не отпускал бывших коллег.

- В итоге Кузнецов стал писать песни для Прико, - делится Герасимов. - Именно Прико спел первым «Розовый вечер», «Все кончено», «Брошенный пес», «Взрослые», «Рано ушедшая осень». Но об этом мало кто знает, потому что все это было на студии Юрия Чернавского, с которым Разин был хорошо знаком. В итоге Разин приезжал после Кузнецова на эту студию с Шатуновым. Юра перепевал все эти песни! Вся слава досталась Шатунову и Разину, а не Прико и Кузнецову.

Кузнецов на похоронах Шатунова Фото: Иван МАКЕЕВ

Добиться того же успеха, что и «Ласковый май», группа «Мама» так и не смогла. Плюсом ко всему все авторские права на песни перешли именно Андрею Разину, из-за чего Кузнецов остался без денег и славы.

«ПИЛ И ЖИЛ НА ПЕНСИЮ»

Только через десятки лет после ссоры Разина и Шатунова Юра снова вернется к Кузнецову. Вместе они начнут суды за авторство песен. На них, к слову, косвенно докажут, что Разин якобы подделал подпись Кузнецова, чтобы заполучить авторские права. Однако к тому времени жизнь Кузнецова будет уже почти сочтена.

- Сережа всю жизнь пил, - вздыхает его друг Григорий Герасимов. - Он ведь талант, не от мира сего. А талантливые люди, как правило, сильно пьют. Да и вы бы не пили, если бы были автором всех хитов, но жили бы непонятно где и были бы никем? Он изредка зарабатывал на концертах и жил на пенсию по инвалидности!

Пенсия у Кузнецова была всего 8 тысяч рублей. Но он не унывал, старался помогать по дому маме и искал новых звезд, которым писал песни, но славу ему они так и не принесли.

- Семьи у Сережи последние годы не было. Был сын от первого брака, но он с ним не общался, - признаются друзья композитора. - Последние дни у него было очень хорошее настроение, он был рад проведению концерта, который у него состоялся в Оренбурге 5 ноября. Ничего не предвещало беды. И тут - смерть. Все произошло мгновенно. Скорая приехала быстро, но они лишь констатировали, что он умер.

Кузнецов жил в Оренбурге с мамой Фото: СОЦСЕТИ

Поначалу друзья считали, что причиной смерти стал цирроз печени, который у Кузнецова развился из-за алкоголя. Однако позже выяснилось, что он скончался из-за оторвавшегося тромба.

Чтобы похоронить автора хита «Белые розы», друзьям пришлось открыть сбор пожертвований.

- Нам помогает с похоронами Аркадий Кудряшов - директор Шатунова, - вздыхает друг Кузнецова Сергей Дядюн. - Но Разин даже сейчас не включился, он на нас вообще не выходил.

Прощание с Сергеем Кузнецовым пройдет в похоронном зале Оренбурга в воскресенье, 13 ноября. Как говорят друзья, ждать звезд и шикарной церемонии не стоит. Все пройдет скромно, как прошла вся жизнь забытого автора хитов.

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