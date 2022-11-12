Дважды отбился от гранат, сброшенных на него с дрона ВСУ: Настоящее имя и правда о российском военном

На фото Кирилл Матюшин. А не Алексей с вирусного видео Фото: СОЦСЕТИ

Шокирующее видео, на котором российский солдат отбивается от атаки дрона ВСУ, наделало немало шума по всему миру. Ролик подхватили ведущие британские СМИ, после чего снятого бойца окрестили "непобедимым русским солдатом". На снятых кадрах видно, что украинские военные трижды скидывают ему в окоп гранаты. Первые два снаряда, упавшие на него, военнослужащий успевает выбросить. Третья граната разрывается рядом с бойцом, после чего видео обрывается.

После этого журналисты со всего мира начали искать, кем же был тот "непобедимый русский солдат". В самом Минобороны РФ видео пока не комментировали. Личность солдата раскрыли лишь некоторые военные телеграм-каналы. Они сообщили, что на кадрах боец Алексей С. из 138 отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которая дислоцируется в Каменке. Эту информацию перепостила позже администрация Ленинградской области и губернатор региона Александр Дрозденко, предав информации статус официальной. Однако в ЗВО не смогли пока подтвердить, что боец именно из той бригады.

В поисках Алексея С. "КП-Петербург" нашла бойца из той же самой 138 бригады в Каменке, который тоже был на спецоперации. Кирилл рассказал, что оказался в похожей ситуации, что и Алексей. Но с некоторыми различиями. На Алексея гранату с дрона скинули трижды, а на Кирилла - один раз. Кирилл успел ее отбросить из своего окопа, но получил ранение руки и контузию (документы о ранении есть в распоряжении "КП"), после чего был отправлен домой на лечение. О том, как он отбрасывал гранату из окопа, Кирилл рассказывал и своим родным. Две сестры бойца подтвердили эту информацию "КП-Петербург".

Травма, которую получил Кирилл

Однако позже телеграм-каналы спутали Кирилла и Алексея. "Кремлевская прачка" взяла фото Кирилла и опубликовала его, подписав, что на снимке Алексей. После этого фото подхватили военкоры, один из них - Борис Рожин, который ведет канал Colonelcassad (800 тысяч подписчиков).

На Бориса Рожина ссылались СМИ. Но он всего лишь сделал репост "Кремлевской прачки" Фото: СОЦСЕТИ

Позже на Бориса Рожина начали ссылаться официальные СМИ, выпустив новости с заголовками: "Борис Рожин показал фото бойца, отбросившего гранаты". Однако Кирилл совершил лишь похожий подвиг, но не был тем солдатом, видео с которым публиковали британские СМИ. Фотография Кирилла, тем не менее, завирусилась. На это попался и писатель Захар Прилепин, который тоже посчитал, что Кирилл и есть боец с того видео.

На Бориса Рожина стали ссылаться СМИ

Чтобы избежать путаницы, еще раз отметим, что на опубликованных фото - Кирилл Матюшин, он из той же бригады, но отбросил одну гранату из окопа, его подвиг не попал на видео. Бойца с завирусившегося ролика официально пока не нашли. Его имя - Алексей - упоминалось в телеграм-каналах и в сообщении администрации Ленобласти. Но подтверждения от Минобороны этой информации пока нет. "КП" продолжит искать бойца с того самого шокирующего видео.

Официальная страница Кирилла Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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