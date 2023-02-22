«Вцеплялись прямо в пах»: Загрызшие насмерть ребенка питбули до этого уже нападали на людей, но все закрывали на это глаза

Три питбуля, растерзавшие 9-летнего мальчика в Новгородской области, ранее покусали человека. Фото: СОЦСЕТИ

Страшная смерть девятилетнего Данила (имена детей изменены. – прим.ред.), которого загрызли три соседских питбуля, стала потрясением для всего поселка Парфино в Новгородской области. Днем в понедельник, 20 февраля, он пришел в гости к школьному другу-сверстнику Пете. Но в какой-то момент псы напали на ребенка и не оставили от его лица живого следа. СК возбудил дело. Родители Пети, заводчики Константин и Ольга, находится под подпиской о невыезде. Питбулей уже усыпили, но местные жители только начинают вспоминать все нападки животных. Оказалось, псы кусали не только дворовых и домашних кошек, но и нападали на человека.

В редакцию spb.kp.ru обратилась жительница Парфино Софья (имя изменено. – Прим.ред.). Она знает семью заводчиков около трех-четырех лет. До покупки участка и переезда в частный дом они жили в многоквартирном доме. Там-то питбули и покусали женщину.

Заводчики питбулей Ольга и Константин. В администрации поселения заявляют, что семья собиралась продавать собак. Фото: СОЦСЕТИ

- Серый пес на меня напал. Вцепился в область паха. Долго лечилась. Год прошел, а швы так и не исчезли, - сказала spb.kp.ru Софья. – В тот день я выходила курить в общий коридор к окну. Константин постоянно выгуливал своих собак без намордников. Он все время оправдывался: «Да они не кусаются!». Ага, конечно. Хоть и были на поводке, но вцепились в меня. До этого они напали на мою серую болонку. Втроем, мать-собака и ее два мальчика. Еле откачали бедненькую болонку, раны зашили. Спасибо мужу, он отбил ее, с третьего этажа выкидывал этих питбулей через окно в коридоре. Просто Костя свою дверь не запирал, вот они лапами отталкивали ее и выбегали на площадку. Нападение на свою собаку я им простила, не стала заявление писать. Участковая Юлия сказала, что все равно откажут в возбуждении дела.

Мать-питбуля и ее детей усыпили в сарае. Фото: предоставлено "КП"

Но когда питбули напали на саму Софью, то она все-таки пошла в полицию. К заявлению приложила диагноз из больницы. Но ей отказали в возбуждении даже административного дела.

- Константин держал собак на коротком поводке при выводе из многоквартирного дома, следуя закону. Однако расстояние между хозяином собак и пострадавшей женщиной было менее одного метра, из-за чего и произошел инцидент. Пострадавшая отказалась от прохождения судмедэкспертизы (в полиции было только сообщение от медсестры больницы о характере травм. - Прим.ред.), - говорится в документе об отказе в возбуждении дела.

Отказ в возбуждении дела после нападения питбулей на Софью. Фото: предоставлено "КП"

После истории с гибелью девятилетнего Данила Софья и решилась на огласку своей истории, чтобы к хозяевам было более пристально внимание.

- Я никогда не прощу Константина. Его псы не одного кота и собаку рвали. И человеческую кровь уже пробовали. Даже его жена Оля сама была вся перекусана своими же собаками, когда следила за животными, пока муж был на вахте в Петербурге. Они команд никаких не знают, ни к чему не приучены. Не в лесу он их выгуливал, а где попало, - возмущается пострадавшая женщина.

Погибший мальчик и его мама. У женщины остался старший сын-школьник. Фото: СОЦСЕТИ

У Софьи есть своя версия того, что могло произойти в роковой день в доме заводчиков.

- Они сейчас не говорят даже с соседями. Боятся, что их прослушивают. Даня с Петей давно дружили. Данька постоянно к ним ходил, собаки его тоже знали. Мне кажется, у матери питбулей начался брачный период. Может, Даня полез обниматься к ней. Вот псы на него и накинулись, - рассуждает женщина.

Добавим, что похороны погибшего мальчика пройдут 23 февраля. С родителями Данила и его старшим братом все еще работают психологи.

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