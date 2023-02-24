«Не прошел мимо»: Видео ранения бойца ОМОНа у «Гостиного двора», героически бросившегося на вооруженного мужчину

Подозрительный мужчина разложил оружие у входа в метро. Фото: скриншот видео

Боец ОМОНа, которого ранили у «Гостиного двора» в Петербурге, первым бросился задерживать вооруженного мужчину. Видео момента выстрела показала Росгвардия. Подозрительный мужчина готовился достать оружие у входа в вестибюль, в это время его заметил сотрудник в форме и побежал к нему.

Преступник оказал сопротивление и выстрелил два раза, попав в росгвардейца. На помощь ему подоспели сослуживцы, которые задержали нападавшего.

- Видео героического поступка сотрудника ОМОН Росгвардии в Санкт-Петербурге, который увидев вооружённого человека в людном месте, не прошёл мимо, а предпринял попытку задержания и был ранен, - прокомментировали в пресс-службе Росгвардии.

Бойца ОМОНа экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу. Он находится в тяжелом состоянии, но врачи делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь. В Россгвардии сообщили, сотрудника в скором времени представят к награде за героический поступок.

Задержанным оказался 50-летний мужчина. Ему предъявлено обвинение по уголовной статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Скоро суд изберет для него меру пресичения.

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