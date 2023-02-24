«Я не собирался стрелять»: Ранивший бойца ОМОНа у «Гостиного двора» раскрыл причины своего поступка

Уроженец Узбекистана занимался в Петербурге грузоперевозками. Фото: СОЦСЕТИ

Допрос задержанного мужчины, стрелявшего в росгвардейца на «Гостином дворе» в Петербурге, опубликовали в Сети. Видео появилось в группе «Дорожный инспектор» в соцсети «Вконтакте» вечером 24 февраля 2023 года.

По словам 50-летнего уроженца Узбекинстана, сотрудник ОМОНа не был его целью. Мужчина по имени Тигран планировал обстрелять армейские автомобили. На «Гостиный двор» он приехал с запрещенным арсеналом: с ружьями 16-го и 12-го калибров, а также «коктейлями Молотова».

- В сотрудника полиции я не собирался стрелять, я собирался стрелять по кунгам и кинуть туда коктейль. В кунг, чтобы он загорелся, — объяснился Тигран.

Напомним, ЧП случилось в полдень 24 февраля на Невском проспекте. Мужчина достал оружие возле входа на станцию метро «Гостиный двор», в этот момент его попытался задержать росгвардеец. В борьбе тот выстрелил в сотрудника ОМОНа и ранил его. Омоновца госпитализировали в Мариинскую больницу, где несколько часов врачи боролись за его жизнь. После операции пострадавшего перевели в реанимацию.

Стрелявшего задержали сразу и допрашивают. Ему уже предъявили обвинение, вскоре суд выберет меру пресечения.

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