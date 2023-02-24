Его украинская мать подвергалась нападкам из-за любви к русским: Что известно о стрелявшем по сотруднику ОМОНа в Петербурге

Задержанный мужчина занимался грузоперевозками. Фото: СОЦСЕТИ

Боец ОМОНа героически предотвратил беду у станции метро «Гостиный двор» в Петербурге. Подозрительный мужчина в полдень 24 февраля положил футляр у вестибюля и после достал оружие. В этот момент его и заметил сотрудник в форме, бросившись задерживать вооруженного. Разразилось два выстрела, пуля попала в росгвардейца. Сейчас врачи сражаются за жизнь омоновца, его состояние оценивали как крайне тяжелое. В это же время следователи разбираются в обстоятельствах ЧП на Невском проспекте, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Стрелявшим в сотрудника Росгвардии оказался 50-летний уроженец Узбекистана. Кем был задержанный, выяснила spb.kp.ru, поговорив с его знакомыми.

Мужчина достал оружие возле входа в метра "Гостиный двор". Фото: скриншот видео

По словам его близкой подруги Юлии, Тигран, так зовут подозреваемого, занимался грузоперевозками. Сам он родом из Самарканда, но живет в Петербурге. В молодости служил в морском училище и был дважды женат. Знакомая характеризует его как спокойного человека.

- Человек сам по себе сдержанный, очень спокойный, уравновешенный. Матом никогда не ругался. Должна быть веская причина. У него однажды девушка забеременела от случайного мужчины, так он ее даже не ругал, не бил. А предложил вместе воспитывать ребенка, сыграть свадьбу. Он обрадовался ребенку. Сострадательный очень. Спас побитую бездомную при мне, - поделилась Юлия.

Мужчина до суда будет находится в изоляторе. Фото: "Дорожный инспектор"

Тигран по национальности наполовину армянин, на другую половину - украинец. Его мать учительница русского языка и литературы, работала в одной из школ Славянска. Но в 2009 году сыну пришлось увезти ее из-за травли.

- Мама преподавала русский в школе в Славянске. На тот момент Славянск был украинским. Из-за русофобии ей срывали уроки, дети не слушались, коллеги не поддерживали. Соседи хотели дом спалить. Он как-то обронил: «Бандерлоги попытались нам дом спалить. Маму мы вывозим как можно скорее. Нам не дают нормально жить», - добавила подруга задержанного.

Следователи предъявили обвинение Тиграну по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

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