«Его душа улетела на небеса»: в Новгородской области простились с 9-летним мальчиком, которого загрызли бойцовские собаки

В Новгородской области похоронили убитого собаками 9-летнего мальчика. Фото: СОЦСЕТИ

В рабочем новгородском поселке Парфино прошли похороны 9-летнего мальчика, которого насмерть загрызли бойцовские собаки. Трагедия произошла 20 февраля в одном из частных домов, куда погибший ребенок зашел к своему школьному другу. Родителей того дома не было. В один момент псы набросились на мальчика. Другой ребенок оттащить их не смог. Сегодня с мальчиком прощался весь поселок.

- Больших вам сил одолеть ,это горе. Не могу передать ,что испытал ваш сыночек, пока его душа улетела на небеса. Дай бог вам сил ,пережить это горе. Ангелочек! Вечная, светлая тебе память маленький. Царствие небесное , мягких облачков, - пишут местные жители в группе ВКонтакте поселка Парфино.

На похороны пришли больше сотни человек. Фото: ВК/ПАРФИНО Оnline

Там же в соцсетях семья погибшего ребенка поблагодарила всех односельчан, которые поддержали из морально и финансово. В том числе в организации похорон. Для убитых горем родителей это было очень тяжелым испытанием.

- Мальчика похоронили в Парфино на Ясной Поляне. В течение нескольких дней после трагедии односельчане собирали деньги семье, в том числе организовали сбор в школе. На похоронах папу трясло всего, мама просила открыть гроб. Гроб закрытый, там не на что смотреть. По-моему, не все фрагменты тела нашли, - рассказали spb.kp.ru жители поселка.

Между собой они говорят, что семье, которая держала собак, придется очень непросто вернуться домой.

- Эта трагедию еще долго никто не забудет. На похороны пришло больше сотни человек. Семья заводчиков не объявлялась. Семье погибшего они перевели 10 тысяч рублей. И все. Прячутся где-то. Их дом опечатан. Может, у сестры живут, может, уехали куда-то. Ходят слухи, что их сына Петю, который все видел, увезли в Петербург к родственникам, чтобы хоть как-то отвлечь от всего этого, - сообщают парфинцы.

Напомним, что самих собак, которые загрызли мальчика, усыпили в сарае. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»

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