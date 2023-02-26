«Отойдите от меня!»: Видео жесткого задержания сына Игоря Талькова с наркотиками в Москве появилось в Сети

Игорь Тальков-младший показал видео своего задержания с наркотиками в Москве. Фото: vk.com/talkoff

Игорь Тальков-младший впервые прокомментировал свое задержание с наркотиками в Москве. Напомним, сына легендарного музыканта скрутили после его сольного концерта в столице 24 февраля. Машину с петербургским артистом остановили сотрудники ГИБДД. Спросили, нет ли у Игоря чего-либо запрещенного. А тот со всей искренностью ответил, что у него с собой есть гашиш. После просьбы проехать в участок для разбирательства Тальков-младший был настроен уже не так дружелюбно и ответил отказом. В итоге его задерживали силами трех полицейских, пришедших на помощь коллегам из ГИБДД.

Тальков-младший опубликовал видео задержания у себя на странице во «Вконтакте». Судя по всему, его снимала подруга, либо супруга музыканта. На записи видно и слышно, как Игоря силой кладут на землю, пока он пытается вырваться и кричит: «Отойдите от меня!». За него пытается заступиться его спутница, которая окатила матом сотрудника ГИБДД, но все было без толку. В итоге артиста доставили в отделение МВД в наручниках. По факту инцидента проводится проверка.

Тальков-младший не первый раз нарушает законы, ранее его дважды лишали прав за пьяное вождение. Фото: vk.com/talkoff

- Отпустили где-то через 15 часов, - рассказал на своей странице во «Вконтакте» Тальков-младший. – У меня дежавю на счет очередного «пиара» меня как конченого наркомана. Да, уважаю коноплю! Ну и гореть мне в раю с Бобом Марли и Децлом.

Тальков добавил, что в апреле он намерен вернуть себе водительские права и больше не ездить пассажиром. Напомним, в 2018 году на него завели уголовное дело за пьяную езду. А в 2019-м он повторно лишился своих прав все за то же самое нетрезвое лихачество на дороге.

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