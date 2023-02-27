Скинхеды объединились с дагестанцами против анимешников из ЧВК «Редан»: Из-за чего на самом деле произошла массовая драка в ТЦ «Галерея» в Петербурге

Разбираемся в массовой драке "офников" и ЧВК "Редан" в Петербурге. Фото: предоставлено "КП"

«Офники» против ЧВК «Редан». Нет, это не название западного блокбастера. Это новые воинствующие субкультуры подростков Петербурга и всей России. В воскресенье, 26 февраля, в ТЦ «Галерея» нагрянул ОМОН, чтобы прекратить массовую драку молодежи. В тот день «офники» (околофутбольные фанаты и хулиганы. – Прим.ред.) пристали к «редановцу» (поклонника клана «Редан» из аниме «Охотник х Охотник») из-за черной одежды с символикой паука. Разборки на словах ни к чему не привели и парня забили толпой. В итоге в отделения МВД доставили несколько десятков подростков, на зачинщиков возбудили уголовное дело, остальным выписали «административки».

Охота на «Охотников»

Объяснить поступок анимешников решил создатель одного из крупных Telegram-каналов о клане «Редан» в Петербурге – 18-летний Артем (имена всех героев изменены. – Прим.ред.). По его словам, он организовывал сходки фанатов мультсериала еще до всей шумихи с массовыми драками. Как он считает, демонизировать «редановцев» начали из-за потасовки в московском ТЦ «Авиапарк».

"Редановцы" носят одежду с пауком, а также любят длинные темные волосы. Фото: СОЦСЕТИ

- Мои знакомые были там, никого не трогали. К ним пристала компания, начала требовать отдать стулья на фудкорте. Приставали к внешнему вида, а потом ударили одного из «редановцев». После этого история завирусилась в Сети. И какие-то недалекие люди представились в шутку ЧВК «Редан» и начали угрожать всем «офникам» и скинхедам (бритоголовые с националистическими взглядами). Те восприняли это как объявленную им войну и начали охоту вообще на всех «редановцев». Но мы за мир, мы против насилия, - утверждает Артем.

Брендовая одежда по аниме, к слову, выпускается с 2020 года. Теперь ее обладатели сетуют, что вынуждены либо носить другие вещи, либо оглядываться.

На этом скриншоте с видео 15-летний "редановец" Максим, избитый "офниками" в ТЦ "Галерея". Фото: СОЦСЕТИ

- В воскресенье в «Галерее» меня и подругу преследовала компания с лысым парнем во главе, - поделилась с spb.kp.ru школьница Мария. – В итоге они нас догнали, начали кричать, что я из «Редана». Но на мне не было одежды с пауком, разве что штаны в клетку, но я их уже два года ношу. Лысый требовал показать телефон, а у подруги выхватывал шарфик. Нам повезло, что это заметили два ОМОНовца, которые толкнули его и прогнали. Эти «офники» вообще ко всем подряд приставали, если им внешность не понравилась. Я не раз слышала угрозы от них.

«Пусть не провоцируют»

Петербургские противники «Редана» уверены, что те слишком многое преувеличивают. Себя они не считают именно «офниками». В чатах «антиредановцев» в Telegram собрались все обычные юноши и девушки Петербурга, кого достали анимешники с пауками. Они с юмором обсуждают задержания и планируют новые сходки по отлову неугодных.

- Они как коронавирус размножаются, я в удивлении, - пишут подростки.

Народное творчество противников ЧВК "Редан". Фото: СОЦСЕТИ

Один из создателей «антиредановского» чата в Telegram 16-летний Тимур объяснил, чем ему и его коллегам не угодили анимешники.

- Я сам дагестанец. В воскресенье поехал в «Галерею», чтобы отомстить за оскорбления «редановцев» в сторону всех наций и всех религий, присоединиться к скинхедам – они уже давно нормальные ребята. Их бесит, что анимешники ходят с длинными крашеными волосами. Зачем рисовать пауков на теле и носить эту одежду? Пусть не провоцируют. Как пошла эта движуха, так начали подражать «Редану». Раньше вы видели хоть одного «паука»? Вот и я нет. Я поддерживаю то, что произошло в «Галерее», хоть и не участвовал конкретно в той драке, - рассуждает Тимур.

Печальный конец одного из предполагаемых хулиганов - 15 суток за потасовку в "Галерее". Фото: предоставлено "КП"

По словам «антиредановца», он уже брал «объяснительные» с анимешников.

- В «Галерее» спросил у девчонки, зачем ей наклейка паука на лице и кофта из аниме. На что она ответила, что ее друга избили за эту одежду, поэтому она ее забрала. Соврала, конечно. Но в любом случае я отрицательно отношусь к рукоприкладству в сторону слабого пола, - говорит Тимур.

Сломали нос за «паука»

Пока «офники» и «редановцы» заочно выясняют отношения, в одной из детских больниц Петербурга лечится 15-летний Максим, тот самый избитый парень в «Галерее» с «паучьей» толстовкой. Под гогот сверстников его выловили толпой и заставили снять кофту.

- Зачем я нацепил толстовку? Нравится. Я никого не оскорбляю, - оправдывался парень.

Припугнуть хулиганов попыталась его подруга, у которой при себе был шокер, но и ей стали угрожать. В итоге парню разбили нос, а кофту кто-то отнял. Родители подростка уже заявляли, что сын никогда не был замечен за оскорблениями, он просто любит аниме про «Охотников».

В Петербурге многим задержанным в ТЦ подросткам выписали по "административке". Фото: предоставлено "КП"

- Врачи вправили Максу нос. Еще у него сотрясение, все тело в гематомах. Состояние более-менее нормальное. Будет лежать две недели в больнице, - рассказал spb.kp.ru близкий друг парня Стас. – Я должен был быть с ним в тот момент, но опоздал на встречу. Сейчас нормальные подростки, кто боится нарваться на «офников», повально ставят себе на аватарки фото с перечеркнутым «пауком», чтобы до них не докопались при проверке телефона.

Стас был одним из тех, кого в итоге задержали бойцы ОМОН. Он говорит, что попал в отделение Василеостровского района с 20 парнями и девушками. Всем им выписали административные протоколы за мелкое хулиганство. Им грозит штраф до одной тысячи рублей или до 15 суток ареста.

- В моем отделении «офников» не было. Но я видел их в комнате охраны в ТЦ, где нас было человек 70. Там у них изъяли пистолеты и баллончики, - вспоминает Стас. – Зачинщиком драки оказался 17-летний студент колледжа. Еще какой-то малец украл у Максима кофту, мы его скоро вычислим и напишем заявление.

Добавим, что по факту массовой драки в «Галерее» возбудили уголовное дело по статье за хулиганство. Его расследует СК. В худшем случае виновникам потасовки грозит до семи лет колонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Молодежная субкультура ЧВК «Редан» захлестнула Россию: что это такое и зачем подростки снимают на видео драки в ТЦ

Родители по всей стране в страхе задаются вопросом, что такое ЧВК «Редан», которая завербовала уже сотни тысяч подростков. Отвечаем на главные вопросы о новой субкультуре (подробности)

ОМОН устроил облаву на подростков-хулиганов в ТЦ «Галерея» в Петербурге

Толпа молодежи набросилась на представителя аниме-субкультуры «Редан», с этого и началась потасовка (подробности)

17-летний подросток задержан за избиение школьника в ТРЦ «Галерея» в Петербурге

Накануне ОМОН устроил здесь облаву из-за массовой драки радикальной молодежи с членами аниме-субкультуры «Редан» (подробности)

Уголовное дело возбудили после избиения подростка из ЧВК «Редан» в ТРЦ «Галерея»

Точное число хулиганов сейчас устанавливают (подробности)