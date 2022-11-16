Без кассы и лицензии на алкоголь: Как работают бары на Рубинштейна после скандала с паленым виски и разводом клиентов на деньги

Рейд по нелегальным барам прошли на улице Рубинштейна в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В прошлую ночь лица посетителей бара «Угрюмочная» вполне соответствовали его названию. В гости к ним без приглашения наведались полицейские и депутаты с очередным рейдом. Пройтись по Рубинштейна силовики решили после резонансного "барного дела". и закрытия девяти заведений, где торговали самогоном вместо виски, а промо-модели разводили клиентов на миллионы рублей.

За последние две недели на Рубинштейна уже закрылись девять баров из-за уголовного дела о мошенничестве. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«БАРМЕН ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ СТАЖЕРОМ»

Инициатором нового барного рейда стали муниципальные депутаты из Владимирского округа. К ним присоединились местные жители. Начиналось все спокойно. Активисты обошли бары арестованных молодых бизнесменов Николая Абросимова и Дмитрия Кузнецова. Все они были закрыты.

- Неудивительно, под следствием сейчас десять человек, больше 40 задержано. Видимо, некому просто работать, – отшутился глава округа Денис Тихоненко, с силой дергая за дверные ручки заведений.

Двор дома №4 на Рубинштейна четыре года борется с "Угрюмочной". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следующая остановка – Рубинштейна, 4. Там во дворе ярко горела вывеска бара «Угрюмочная». Внутри относительно тихо, всего четыре гостя. К потолку прилеплена висельная петля. Выглядит не очень жизнеутверждающе. Бар, представляет собой небольшую комнату в 20 «квадратов» со стойкой и десяти стульями.

- Опять вы, ясно-понятно, - вздохнул бородатый бармен, увидев муниципалов и активистов.

Молодой человек тут же намекнул гостившим у него девушкам, что им нужно закругляться, потому что сейчас придет полиция.

- А это наш знаменитый стажер, - с улыбкой объяснил Тихоненко. – Я уже третий или четвертый раз его ловлю тут. Он всегда представляется стажером и говорит, что не отвечает за бар и вообще не при делах.

Бармен не стал устраивать скандалов и спокойно встретил незваных гостей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прибывшая на место полиция выясняет – лицензии на алкоголь здесь нет, кассовых аппаратов тоже.

- Вот, смотрите на бутылке акциз. Этот алкоголь из магазина! – попытался оправдаться «стажер».

«СОРВАЛИ НАМ КАПРЕМОНТ»

Чуть позднее в бар пришли жильцы этого двора. По их словам, они живут в шуме и гаме уже четыре года. Иногда заведение закрывают, но после оплаты очередного штрафа двери «Угрюмочной» открываются.

- У нас есть решение суда, которое запрещает работу бара. Где прокуратура, где судебные приставы, где закон о тишине? - говорит пенсионер Владимир. – Накипело уже! Сюда прибегают ребята с гелиевыми шариками с Думской, хохот стоит на весь двор. Музыка орет. Крики, драки. Нас бросили, полиция почти не приезжает.

Объявление повесили неслучайно - жители двора признают, что у некоторых из них не выдерживают нервы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В монолог пенсионера неожиданно вмешались случайные прохожие, которые зашли в бар. Оказалось, это гости из Китая. Владимир на ломаном английском попытался сказать им, что тут они отравятся «паленкой».

Раньше бармен постоянно представлялся стажером, уверяют жители дома. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Китайцы посмеялись, но поняли местного жители и побрели на выход. Следующей бармена начала ругать другая жительница двора.

- Они незаконно проводят у нас Интернет-кабели. В 2021 году бар сорвал капитальный ремонт в нашей парадной. Как? Да просто бармен отказался давать согласие Фонду капремонта, хотя все остальные жители были за ремонт. У нас в итоге не сменили канализационный стояк. Он протекает до сих пор, - жаловались жильцы.

У жителя дома Валентина на руках есть решение суда о закрытии бара. Но заведение продолжает работать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

БАРМЕНЫ-ПСИХОЛОГИ

Девушки, сидевшие в баре до начала рейда, заступились за бармена и заведение в разговоре с «КП-Петербург».

- Это наши знакомые. Мы только им и доверяем, поэтому ходим. Фишка этого бара в «терапевтическом эффекте». Здесь бармены чуть ли не с образованием психолога. Поддержат разговор, избавят от хандры, - уверяют две девушки. – Алкоголь они реально в магазине просто покупают, ну и немного завышают цену. Ребята уже очень устали от эти рейдов и скандалов, но реагируют мирно. Поверьте, это маленькое тихое заведение. Здесь не шумят.

Полицейские потратили больше часа на опись всего алкоголя. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тем временем в баре полицейские описывали весь алкоголь.

- Коробка-то у вас хоть есть? Как нам все это нести? – спросил участковый бармена.

- Нет у меня ничего, - развел руками парень.

Коробки нашли активисты. В итоге и алкоголь, и сам бармен уехали в отдел полиции для разбирательства. Двери заведения опечатали в полночь. Проверить другие возможные бары-нарушители депутаты не успели, но рейды продолжаться и дальше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Деньги на ветер: Как подставные красотки в барах на Рубинштейна заставляли клиентов платить по три миллиона рублей за самогон вместо виски

Один из клиентов бара на Рубинштейна, где прошли обыски, за один вечер заплатил три миллиона рублей (подробности)

В популярных барах на Рубинштейна в Петербурге продавали виски из самогонного аппарата

Ловкие бармены наливали разбавленный спирт со специальными эссенциями в бутылки с солидными этикетками (подробности)

Банда на каблуках: Красавицы в Петербурге разводили мужчин на свиданиях в подставных ресторанах с официантами-актерами и космическими ценами

Сотрудница полиции под прикрытием раскрыла в Петербурге схему красавиц, которые на свиданиях с мужчинами зарабатывали миллионы рублей (подробности)