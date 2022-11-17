«Хочет 12 млн рублей за суды над ним»: Родителей погибших на Сямозере детей возмутили требования экс-главы Роспотребнадзора Карелии

Оправданный по делу Сямозера экс-глава Роспотребнадзора хочет отсудить 12 млн рублей компенсации. Фото: Игорь ПОДГОРНЫЙ / ТАСС

Родители погибших на Сямозере детей пожаловались на неожиданные новости по громкому делу. Напомним, 18 июня 2016 года группа из 47 ребят и нескольких инструкторов попала в страшный шторм. Одна из лодок перевернулась, погибли 14 детей. Еще недавно отцы и матери недоумевали от решения суда отпустить на свободу чиновниц московской мэрии, которые не уследили за безопасностью в детском лагере. А сейчас экс-глава управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко потребовал через суд 12 миллионов рублей компенсации вреда за уголовное преследование. Суд дважды оправдывал его. Но теперь пенсионер жалуется, что из-за следствия он потерял работу и стал инвалидом. Родители погибших детей видят в этом только игру на публику.

«ОН ТАКАЯ ЖЕ ЖЕРТВА СИТУАЦИИ»

12 декабря в Петрозаводском горсуде начнут рассматривать иск Коваленко к региональному казначейству. Адвокат бывшего руководителя Роспотребнадзора Михаил Ямчитский объяснил «КП-Петербург», почему тот решил потребовать компенсацию.

В трагедии на Сямозере погибли 14 детей, их лодка перевернулась во время шторма. Фото: СК РФ

- Так мой доверитель оценил моральный вред от шести лет под следствием – в два миллиона рублей за каждый год. Но ведь мы не знаем, что в итоге решит суд. Анатолий Иванович ушел в отставку с престижной работы, хотя по возрасту мог еще возглавлять ведомство года четыре точно. У него ухудшилось состояние здоровья, медики установили у него инвалидность. Подробностей сообщить не могу, это врачебная тайна. И в прошлые годы, и сейчас он очень переживает и нервничает. Это психологическая травма. Обвинения страшнее не придумаешь, - говорит адвокат Коваленко.

При этом защитник экс-главы Роспотребнадзора уверяет, что тот соболезнует родителям.

Анатолия Коваленко дважды оправдывали по уголовному делу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Они точно такие же жертвы ситуации, как и Анатолий Иванович. Их безумно жалко. Они были обмануты неправильным обвинением прокуратуры, - считает Михаил Ямчитский. – Более года назад оправдательный приговор вступил в законную силу, но до сих пор прокурор не принес Коваленко извинений за незаконное привлечение к уголовной ответственности, хотя это прямо предусмотрено законом.

Реагируя на резонанс в Сети из-за 12-миллионного иска в Сети, Ямчитский еще раз повторяет, что несколько судов признали Коваленко невиновным

- Роспотребнадзор вообще не имеет отношения к организации и контролю водного туризма и спортивных программ, – подчеркивает адвокат. – Они проверяли лагерь только на безопасность с точки зрения санитарно-эпидемиологических требований. То есть, насколько корпуса пригодны для проживания. Насколько воздух и вода годны по СанПиНу, насколько пищеблок в норме. И в этом лагере все было более-менее в порядке, проверки были неоднократные.

ПРОСИТ ДЕНЕГ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ

Валентина Романова, потерявшая в шторме 13-летнего приемного сына Евгения, рассказала «КП-Петербург», что все родители возмущены действиями Коваленко и тем, что его постоянно оправдывали.

Валентина Романова потеряла в детском лагере в Карелии приемного сына Женю. Фото: СОЦСЕТИ

- Он виноват, это понятно всем кроме судьи. Все, кто давал показания, говорили, что ошибки и недоделки в лагере были из года в год, Роспотребнадзор знал об этом. Сам контроль за выходом на воду может и не входил в обязанности Коваленко. Но он и его подчиненные же контролировали лагерь в целом, организацию отдыха. Там была масса других нарушений, из-за которых лагерь могли вообще не открыть – разбитые окна, неработающие туалеты, плохое качество воды, - перечисляет Валентина Романова.

По словам матери, жалобы Коваленко на здоровье выглядят наигранными.

- Как только суд начинался, он всегда превращался в такого старичка-инвалида. Больного, немощного. Играл на публику. Плюшевый мишка, – вспоминает Валентина. – А к нам и прокурору никакого уважения. На вопросы не отвечал, кричал командным голосом. Изредка общался с нами в суде, но снисходительно. Он не чувствует себя виноватым. Да, сожалеет. Но вины не видит.

На месте трагедии установлен памятник. Родители часто приезжают сюда в годовщину гибели детей. Фото: пресс-служба правительства Карелии

Мама погибшего на Сямозере 11-летнего Всеволода Ольга Ильина убеждена, что оправдание Коваленко еще не значит, что он невиновный.

- Его иск в очередной раз подтверждает тот факт, что он чиновник, которому 6,5 лет судов и расследований оказалось мало для того, что бы осознать свою причастность к гибели 14 детей. И вместо того, чтобы сожалеть о содеянном, он решил подать иск о компенсации морального вреда, - вздыхает Ольга.

«КП-Петербург» будет следить за ходом нового суда. К слову, в Карелии все еще рассматривают уголовное дело инструкторов лагеря Валерия Круподерщикова и Павла Ильина. Их обвиняют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме этого в колонии уже сидят экс-директор лагеря Елена Решетова и его экс-координатор Вадим Виноградов. Им дали по 9,5 лет тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Защита экс-главы Роспотребнадзора Карелии, оправданного по делу Сямозера: «Радости от приговора мало»

Анатолий Коваленко и его зам Людмила Котович во второй раз доказали свою непричастность к трагической смерти 14 детей (подробности)

Следователи: глава Роспотребнадзора Карелии знал о нарушениях в лагере "Сямозеро", но все равно разрешил принимать детей

Анатолия Коваленко задержали (подробности)

Почему суд не стал наказывать московских чиновниц, обвиняемых по делу о гибели 14 детей в Сямозере

Родители погибших на Сямозере детей потребовали изменить закон, который позволил не наказывать обвиняемых по делу чиновниц (подробности)

19 лет тюрьмы, 40 миллионов рублей компенсаций: В Петрозаводске вынесли приговор по делу о гибели детей на Сямозере

Из шести обвиняемых виновными признали троих (подробности)