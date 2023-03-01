«Нужен костяк русских»: Дзюба язвительно отозвался о «бразильском» составе петербургского «Зенита»

Дзюба прошелся катком по нынешней кадровой политике "Зенита". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Нападающий московского клуба «Локомотив» Артем Дзюба поделился мнением о составе своего бывшего клуба «Зенит». В интервью с журналистом Нобелем Арустамяном на его YouTube-канале. экс-игрок петербургского клуба заявил, что сейчас там слишком много бразильцев.

– Это неправильно. В команде каждой страны должен быть костяк «своих», – считает он.

В настоящее время в «Зените» семь бразильцев вместе с Малкомом и Клаудиньо. Летом 2023 года приедет еще один бразилец - вратарь Ду Кейрос. При этом Дзюба сохранил хорошие отношения со всеми иностранными игроками родного клуба при переходе в «Локомотив».

– Я прекрасно со всеми разошелся. Не было конфликта с бразильцами. До сих пор переписываюсь с Малкомом и Барриосом, - отметил футболист.

К слову, в этом же интервью Артем Дзюба выступил в поддержку президента России Владимира Путина. Футболист признался, что любит свою страну и считает себя патриотом. По его мнению, история сама рассудит, кто прав, а кто неправ в разных конфликтах. Кроме этого он выступил в поддержку традиционных семейных отношений. Шутку из раздевалки «Зенита» с Сердаром Азмуном, где они изображали однополый секс, Артем, судя по всему, уже забыл.

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