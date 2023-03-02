«ПВО среагировали на объект»: Военные рассказали, какой именно НЛО заметили в небе над Выборгом в ночь с 1 на 2 марта

Очередной НЛО заметили в небе над Петербургом и Ленобластью, в этот раз в ночь с 1 на 2 марта. Фото: vk.com/spb_today

Что ни неделя в Петербурге и Ленобласти, то очередные новости о загадочном неопознанном летающем объекте (НЛО) в небе. В середине февраля за инопланетян над Лодейным Полем приняли некий «светлячок», который на самом деле был климатическим явлением. А в начале текущей недели посреди дня внезапно закрыли небо в 200 километрах от аэропорта Пулково. Отменили десятки рейсов, но все это оказалось тренировкой Минобороны РФ. Вот и теперь, в ночь с 1 на 2 марта в воздухе над Выборгом снова заметили странную «точку», смутившую и охотников за северным сиянием, и даже военных. По информации источника sbp.kp.ru в военных кругах, зеленых человечков снова никто не видел.

- Вечером-ночью в небе в районе Выборга системы ПВО действительно среагировали на объект. Проверили, это оказался метеорологический зонд. Никакой опасности он не представлял. Сигнал «Режим», который объявляют для того, чтобы объект немедленно покинул воздушное пространство, в итоге не объявляли. Это слухи СМИ. Истребители в небо тоже не поднимали, все спокойно, - отметил источник sbp.kp.ru.

Это "свидание" Венеры и Юпитера. Вяление не такое уж и редкое, говорят астрономы. Фото: vk.com/spb_today

К слову, в ночь с 1 на 2 марта это не все сюрпризы, которые жители Петербурга и Ленобласти видели в небе. Особо беспокойные люди заявляли в полицию о странных точках. Но, как оказалось, это было «свиданием» Венеры и Юпитера. А благодаря ясному небу планеты было хорошо видно.

- Это не такое уж редкое событие. Происходит примерно раз в два года. Каждый раз вызывает у широкой публики переживания, - объяснил sbp.kp.ru старший научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Максим Ховричев. – Суточное вращение Земли никто не отменял. Солнце восходит и заходит, перемещается по небу. Это вот никого не удивляет. А когда фиксируется смещение звезд и планет просто из-за того, что они, как и Солнце и Луна восходят и заходят, публика почему-то нервничает. Спешите видеть, так будет еще несколько вечеров!

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