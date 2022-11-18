Yle: Первые три километра забора на границе Финляндии и России построят у Светогорска уже в 2023 году

Первые три километра забора построят между Иматрой и Светогорском к лету 2023 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Первая часть стены, которая должна отделить Финляндию от России, появится на границе между странами уже в следующем году. Об этом сообщают финские СМИ со ссылкой на данные местной Пограничной службы. Строить трехкилометровый участок забора начнут в Иматре, которая граничит со Светогорском в Ленинградской области.

- Пробный забор будет построен в местечке Пелкола, неподалеку от пункта пропуска «Иматра». Забор будет начинаться на берегу реки Вуокса и продолжаться в северном направлении, - пишет издание Yle.

Строительство должны начать в марте 2023 года и закончить через два-три месяца. На столбах забора установят камеры видеонаблюдения, а также громкоговорители.

Всего, по оценке финских властей, для «предотвращения нелегальной миграции» на восточной границе Суоми необходимо построить до 260 километров ограждения. Процесс может занять от трех до четырех лет и обойдется в сотни миллионов евро. Однако принципиальное решение о работах уже принято.

Напомним, что изначально речь шла о создании стены длиной в 1300 километров. А причиной был кризис с сирийскими беженцами, потока которых опасались в Финляндии. Но решение строить забор было принято лишь весной 2022 года, после начала конфликта на Украине.

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