Гендиректор «Метростроя Северной столицы» объяснил, почему метро в Москве строят быстрее, чем в Петербурге

Петербург отстает по темпам строительства метро от Москвы. Тут и тоннели глубже, и техники с деньгами меньше. Фото: Артем КИЛЬКИН

Генеральный директор АО «Метрострой Северной столицы» (МССС) объяснил, почему Петербург отстает по темпам строительства метро от Москвы, и что необходимо для ускорения развития подземки.

- Всегда спрашивают, почему Москва строит быстрее. Очень просто: Москва давно построила все линии метро, которые залегают глубоко, а сейчас строит станции, которые залегают на небольшой глубине, открытым способом - отметил в интервью телеканалу «Россия» Владимир Шмидт.

По его словам, столичные метростроители 10 лет «разгонялись», чтобы набрать нынешнюю скорость. Кроме очевидных преимуществ в простоте строительства - в Петербурге открытым способом получается строить не везде - в столице проще и быстрее идет процесс проектирования объектов метрополитена.

Кольцевую линию мог бы строить второй щит, но его нет. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

- Сейчас на всех 37 объектах, которые поручены нам, мы сами будем выступать заказчиками и проектов и строительно-монтажных работ. Все в одних руках будет, - отметил глава МССС.

Это поможет сократить сроки, но не до конца. Строителям необходимо новое оборудование. Сейчас работы ведутся на технике старого «Метростроя», которая была закуплена еще в 80-х годах и давно изжила себя. А на новых линиях ее вообще невозможно применять.

К примеру, проходка продолжения зеленой ветки от «Беговой» к «Богатырской» и «Планерной» должна вестись щитом большого диаметра, который делает один тоннель под два пути. Так быстрее. Но сам щит «Надежда» - немецкий. Его привезли из Москвы еще в феврале, однако не смогли пустить в работу из-за отсутствия запчастей, которые по причине санкций купить не так-то просто. Сейчас МССС ищет поставщиков в Китае и одновременно договаривается с российскими производителями.

- Линии метро глубокого заложения, где однопутные тоннели, сейчас строят другие машины. Там щиты малого диаметра. По укладчикам тюбингов (бетонные секции стенок тоннеля - прим.ред.), технику готовы выпускать петербургские предприятия, - рассказал Шмидт.

Но для ускорения строительства метрополитена, учитывая новый Генплан, в котором до 2050 года прописано 89 станций и несколько новых линий, в том числе кольцевая, новому «Метрострою» необходим второй большой щит.

- Еще один щит мог бы работать не останавливаясь на кольцевой линии, от «Ладожской-2» до «Нарвской-2», - помечтал гендиректор МССС.

Но пока у «Метростроя» задача на ближайшие два года - сдать четыре станции: «Горный институт» и «Театральную» на оранжевой ветке и «Путиловскую» плюс «Юго-Западную» на коричневой. При этом «Театральная» пока будет проходной из-за того, что город не определился с местом строительства вестибюля. Так что станций будет три с половиной.

За десять лет, до 2032 года, МССС должен ввести в строй 21 новую станцию. А в горизонте до 2045 прописано увеличение числа станций на 57 штук.

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