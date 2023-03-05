«Срочно запросили посадку»: Военный самолет сел вечером 5 марта в аэропорту Пулково

Гражданские самолеты не могли сесть в Пулково. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Военный самолет сел на запасной аэродром Пулково вечером 5 марта. Судно совершило незапланированную посадку из-за погоды. Информацию сайту spb.kp.ru подтвердил источник.

- Нет никакой аварии. Он ушел на запасной аэродром по метеоусловиям. Это дальняя авиация ВКС России, – сообщил источник spb.kp.ru в военных кругах

Предварительно на аэродром Пулково приземлился военный самолет Ту-22.

Самолетам пришлось кружить, прежде чем получить разрешение на посадку в Пулково. Фото: Flightradar24

К слову, в Пулково не смогли сесть несколько других гражданских рейсов. По данным Flightradar24, над Петербургом кружили самолет из Москвы и Тобольска. Спустя несколько минут их начали принимать на посадку.

Напомним, МЧС предупреждало о плохих погодных условия в Петербурге 5 марта. По прогнозу синоптиков, на город должен был обрушиться снегопад. Осадки спровоцировали заторы на дорогах и аварии. В Пулково об изменении работы аэропорта не сообщали.

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