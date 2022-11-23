Пристроят к Финляндскому железнодорожному: Для перехода ШМСД через Неву решили строить разводной мост

Автомобильный мост будет незаметен на фоне арочного железнодорожного. Фото: АО "ЗСД".

В Петербурге определились, какой будет переправа через Неву, по которой пройдет Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД) – родная сестра Западного скоростного диаметра. Из вариантов: тоннель, высокий мост, низкий разводной мост, был выбран последний.

- Сейчас основополагающим является низководная разводная конструкция моста. Это пока не 100% окончательно, у нас еще идет проектирование. Но на экспертизу проект пойдет уже в первом квартале 2023 года. Вряд ли что-то серьезно поменяется, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе АО «ЗСД».

Сам мост будет «пристроен» к Финляндскому железнодорожному мосту, который пересекает Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц. Это позволит решить основную задачу: не изменить историческую перспективу Петербурга в районе Александро-Невской лавры. Другими словами, новый автомобильный мост будет практически незаметен на фоне арочного железнодорожного собрата. У переправы в составе ШМСД арок не будет, а разводной окажется средняя часть.

Мост построят в рамках второго этапа строительства ШМСД. Фото: АО "ЗСД".

Сроки строительства моста в АО «ЗСД» пока не называют, только согласование проекта может затянуться на несколько лет. Новая переправа входит во вторую из четырех очередей строительства ШМСД.

Первый этап магистрали вместе с Витебской развязкой должны сдать в эксплуатацию в 2024 году. А вся трасса будет готова к 2030 году. Ориентировочно.

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