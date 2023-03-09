Я вам денежку принес за туриста 100 рублей: Что нужно знать о курортном сборе в Петербурге с 1 августа

Эксперимент со сбором продлится до конца 2024 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще чуть-чуть – и смотреть на достопримечательности города на Неве можно будет только за деньги. С 1 августа 2023 года в Санкт-Петербурге введут экспериментальный курортный сбор – 100 рублей с носа за каждые сутки пребывания. Он продлится до 31 декабря 2024 года. Проект, о котором в Петербурге много говорили и думали, на федеральном уровне приняли еще в 2018 году.

Пока проект городского закона проходит антикоррупционную экспертизу. Подразумевается, что собранные с туристов суммы пустят на ремонт, реконструкцию, благоустройство и строительство объектов курортной инфраструктуры. Для одного человека, полагают чиновники, трата будет вполне подъемной, а вот городу этот принцип «с миру по нитке» неплохо поможет.

- Это всего-навсего сто рублей в сутки. Но они дадут более миллиарда поступлений в городской бюджет, - говорил губернатор Александр Беглов еще в 2019 году, обсуждая курортный сбор с президентом Владимиром Путиным.

Освобождаются от платы люди из 20 категорий: ветераны, жители блокадного Ленинграда, малоимущие семьи и другие. Конечно, жители Петербурга, местные студенты и работники платить тоже не будут. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Брать денежку будут с любого совершеннолетнего гостя, остановившегося в гостинице, отеле, хостеле и других объектах размещения больше, чем на сутки. Калькулятор сбора прост – 100 рублей помноженные на количество дней, проведенных туристом в гостиничных условиях. День заезда в подсчет не входит. Денежным вопросом будут заниматься операторы курортного сбора – сами гостиницы. Они же будут следить за неплательщиками и возвратом средств, если турист решит уехать на несколько дней раньше. Так что если приехать в Петербург погостить к родственникам или друзьям, от уплаты можно законно увернуться.

Список исключений столь велик, что проще сказать, кто платить не будет. Полный перечень «льготников» состоит из 20 пунктов.

Если обозначить совсем кратко, то от уплаты освобождают участников, ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, членов их семей, всевозможных Героев и носителей орденов Славы, пострадавших от чернобыльской катастрофы, жителей блокадного Ленинграда. В том же списке значатся инвалиды, малоимущие, а также люди, приехавшие в город лечиться.

Закономерно освобождаются от растрат жители Петербурга, владельцы недвижимости на территории города, студенты местных вузов, сотрудники городских компаний и предприятий, а еще спортсмены и прочие специалисты, которые приезжают в город на соревнования.

Увы, отелям и гостиницам придется быть готовыми к новым скандалам - далеко не все путешественники будут в курсе новостей и начнут противиться дополнительным тратам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Большим семьям влетит в копеечку»

100 рублей для самих петербуржцев, может быть, и не большая сумма. Но вот для жителей регионов – уже верхний край нормы, считает ответственный секретарь Межотраслевого координационного совета гостеприимства и услуг в Петербурге Тамара Буйлова. Особенно чувствительными будут траты для условной семьи с тремя детьми: только за одни сутки они отдадут 500 рублей за пребывание в городе, а за пять дней – уже заметные 2500 плюсом к повседневным тратам на гостиницу, еду, проезд и культурный досуг.

- Понятно, что курортным сбором привлекают дополнительные средства, - говорит Тамара Буйлова. - Раньше деньги брали только с иностранцев, но теперь осталось только российское туристическое сообщество. И турист как бы облепляется со всех сторон дополнительными платежами – Петербург дорожает, а доходы россиян почти не растут. Но препятствовать рублем тому, чтобы дети посещали город, нельзя. Нужно, чтобы для родителей поездка не была финансовым ударом.

По мнению Буйловой, сбор не отвернет путешественников от Северной столицы, какой бы дорогой она ни стала. Но вот время проживания в городе может ужать даже с нынешних 3-4 дней. Эксперт считает, что в Петербурге нужно создать рабочую группу, которая бы плотно общалась с гостиницами, а те делились проблемами. Отелям и хостелам точно придется несладко – лишние траты станут для туристов поводом погневаться при заселении.

Для петербуржцев 100 рублей - и правда небольшая сумма. Но для жителей регионов - уже край нормы. Трудно представить, какие траты грозят многодетным семьям или очень экономным путешественникам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С этим согласна со-председатель и руководитель отделения «Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья» по СЗФО Алена Енова.

- Курортный сбор – это дополнительная нагрузка на бизнес. На нас и так лежит миграционный и регистрационный учет, сопутствующий контроль документации. На это уходит огромное количество времени. В целом отельеры не против, чтобы средства со сбора уходили на благо города, но стратегически это решение странное – за рубежом сбор вводили наоборот для уменьшения количества туристов, в Венеции, например. Но ведь мы сейчас сражаемся за каждого гостя и стараемся, чтобы к нам приезжали чаще и больше, - недоумевает эксперт.

Алена Енова отметила, что гостиницам и отелям придется потратить время и средства на внедрение этой инициативы – сотрудников предстоит готовить к негативным реакциям со стороны туристов. На ресепшн появится выжимка из законопроекта, чтобы предъявлять аргумент путешественникам, не знавшим о курортном сборе.

А КАК У НИХ?

Где еще введен курортный сбор

Алтайский край (50 руб./сутки)

Краснодарский край (50 руб./сутки – в Сочи, 30 руб./сутки – в Анапе, Геленджике, Сириусе, Ейске)

Ставропольский край (100 руб./сутки)

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