«Без спроса зашел в дома, и собаки набросились»: Неожиданное признание мальчика из Новгорода, на глазах которого питбули загрузли его девятилетнего друга

Семья заводчиков питбулей, которые загрызли мальчика в Новгороде, заявила, что тот пришел к ним в гости без спроса. Фото: СОЦСЕТИ

Прошел почти месяц с момента страшной смерти девятилетнего Данила в поселке Парфино в Новгородской области. Мальчика загрызли три питбуля, когда он пришел в гости к школьному другу Пете (имена детей в истории изменены – прим. ред.). По факту трагедии возбудили уголовное дело. Собак усыпили. Семья заводчиков, мать Пети Ольга и ее сожитель Константин, все это время не общались со СМИ, как и родители погибшего Данила. Спустя месяц молчания обе стороны все-таки рассказали spb.kp.ru, что именно произошло в доме в тот роковой день.

«Думает, что друг выжил и лечится в больнице»

Тетя Пети Наталья первой узнала о случившемся. Именно она первой узнала о нападении собак на Данила. Тот день до сих пор у нее стоит перед глазами.

- Я вызвала скорую, пока муж оттаскивал собак, - вздыхает Наталья. - На мальчика напали два 1,5 годовалых щенка, а их мать - питбуль Боня - оттаскивала их, не подпускала к телу мальчика. Почему псы набросились на ребенка, вам никто не скажет, мы сами не можем понять. На плечах у мальчика были следы от укусов. Голова вся в крови. Я хотела броситься к мальчику. Но муж остановил и сказал: «Не трогай, он уже холодный»…

- А что говорил сам Петя?

- Он прибежал за помощью и забился в угол у нас на втором этаже. Мы подошли к нему. А он как закричит: «Теть Наташ, я его не пускал внутрь, он сам пришел!». И в ступор впал. Молчит, в одну точку смотрит.

- Но весь поселок говорит о том, что Петя и Данил – давние друзья и часто гостили друг у друга.

- Так и есть, но после переезда из квартиры в частный дом, они не пускали чужих детей внутрь. Даня и Петя играли только на улице. Как он оказался в доме? Сами не знаем, через забор что ли перелез, непонятно.

- Петя знает о смерти друга?

- Нет, психолог запретил ему об этом говорить. Мы сказали ему, что Даня лечится в больнице. И собаки тоже, якобы они у ветеринаров. Петя совсем не спал первые дни. К счастью, нам помог приезжий психолог. Он ему сказки начал рассказывать, общался, успокаивал. Петька ведь всегда у нас был веселый, на месте не сидел. А сейчас подавлен. Аппетита не было никакого, почти ничего не ел. Постоянно звал маму Ольгу, пока она была на допросах. Из дома мы никуда не выходили. И его не отпускали, чтобы не травмировать психику.

- Где Петя сейчас?

- На реабилитации с матерью в Петербурге. В школу свою он точно не вернется. Затравят его там. Да и вряд ли семья вообще вернется в поселок.

Угрозы семье и мысли о дальнейшей жизни

- Угрожали ли Ольге и Константину?

- Наши люди вообще озверели. Не знаю, как Оля эту ситуацию пережила. У нее искусственное сердце стоит. И после этого случая телефон у нее обрывался от звонков. Еще писали в соцсетях: «Мы тебя убьем, повесим, сожжем!». Пугали ее, что лучше ей не выходить на улицу, потому что ее найдут. Мы обратились в полицию сразу же. Они пресекли эту травлю. Сейчас все затихли, только косые взгляды ловим на улице.

- Местные пишут, что без собак в поселке гораздо спокойнее.

- Эти собаки могли максимум зализать человека. При мне они только один раз агрессивно лаяли – отгоняли пьяного мужика от детей в песочнице. Собаки были адекватные. Они проходили всех врачей. Имели все документы. Учились у кинолога. И дрессировщики занимались с ними, приезжали. Было больно решиться их усыпить. Но раз они попробовали человеческой крови, то выхода нет. Позже их отвезли на экспертизу в Новгород, а потом сожгли.

- Много слухов о том, что Ольга и Константин откупились 10 тысячами рублей за смерть ребенка…

- На похороны мы действительно отправили 10 тысяч. Но готовы были собрать и 50-70 тысяч рублей. Я аккуратно узнавала через знакомых семьи погибшего мальчика, как передать деньги. Но нам ясно сказали, чтобы мы отстали: «Мы разорвем это все, не нужны нам ваши подачки». Потом появились слухи, что с нас будут требовать 20 миллионов рублей. Оле никогда в жизни таких денег не получить. Мы хотели и на похороны прийти, но понимали, что там нас никто не ждет, и может завязаться потасовка, устроят самосуд. Но Даня теперь тоже наш мальчик. Для нас это такая же трагедия.

- Ольга будет связываться с мамой Данила?

- Конечно, им надо встретиться. Чтобы не плодить слухи. Недавно подруга матери встретилась со мной. Поинтересовалась здоровьем Пети. А потом сказала, что мать этого мальчика никакой злобы на Олю не держит: «Виноваты мы обе. Не уследили». За эти слова я ей благодарна. Нужно быть добрее друг к другу, не звереть в такой тяжелый период.

«Не знали про трех питбулей»

Мама погибшего Данила до сих пор не может общаться с кем-то посторонним о трагедии. Родные окружили ее заботой и поддержкой. У женщины остался еще старший сын-школьник. Родственница семьи Маргарита в свою очередь заявила spb.kp.ru, что они не верят в версию, что Данил сам залез в дом к другу и его собакам.

- Даня не собирался в гости в тот день. Он собирался зайти за Петей, а потом они хотели гулять на площадке. На том участке большой забор, высокий, его невозможно перелезть. Мать Пети сказала, что ушла на работу и закрыла дом. Петя, видимо, сам открыл Диме дверь. Другого объяснения нет, - вздыхает родственница.

Семья погибшего мальчика утверждает, что не требует никакой компенсации и не будет подавать на заводчиков в суд.

- Им не нужны деньги. Сына ведь не вернешь. Никаких переводов на карту от заводчиков не поступало. По крайней мере, они об этом не знали. И в руки деньги никто не давал. Поэтому откуда эта информация про 10 тысяч рублей на похороны – не знаю, - недоумевает Маргарита. - Но семья Дани прекрасно понимает, что заводчики питбулей не думали, что произойдет такое горе. И на похоронах их ждали, но они не пришли. Мама Дани даже не знала, что у той семьи три питбуля в доме. Если бы знала, то не пустила бы Даню. В этом доме он еще ни разу не был внутри.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Кинолог, инструктор-дрессировщик Ирина Федорова

«Собаки могли быть с неустойчивой психикой»

- Есть породы собак гораздо агрессивнее. Я сама жила с питбулями, они меня максимум зализать до смерти могли. Да, хват у них такой, что только ломом можно пасть раздвинуть. Но бойцовскими их сделали люди. Если местные жители правы, и хозяева этих питбулей натравливали их на кошек и людей, то последствия понятны. Поэтому собаки и были с неустойчивой психикой. Что произошло в сам момент трагедии – трудно предположить. Может, мальчик во время игры случайно наступил кому-то на хвост, и псы неадекватно отреагировали.

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