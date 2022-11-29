1-й Елагин мост откроют в Петербурге после 1,5-годичного ремонта

1-й Елагин мост откроют после полутора лет ремонта. Фото: "Мостотрест"

30 ноября в Петербурге после ремонта откроются сразу два моста. Один - Биржевой, который был закрыт для транспорта с октября прошлого года. А вторым станет 1-й Елагинский мост у ЦПКиО имени Кирова. Его начали приводить в порядок еще полтора года назад.

- Завтра состоится открытие и 1-го Елагина моста, - заявил глава «Мостотреста» на пресс-конференции, посвященной открытию Биржевого моста.

Напомним, что 1-й Елагин мост является разводным. Он связывает Елагин и Каменный острова, разделенные Средней Невкой. Первый стационарный мост был построен в створе площади Старого театра в 1831 году, а в 1952-м перестроен в нынешнем виде. С 80-х годов ХХ века капремонта на переправе не проводилось.

Переправа соединяет Каменный и Елагин острова. Фото: Яндекс.Карты.

Справка «КП»:

Длина моста составляет 107,5 метра, ширина – 11,5 метра. Это - девятипролетное металлическое сооружение с разводным пролетом посередине. Мост разводится для пропуска судов по заявкам. Проезд автотранспорта по мосту возможен, но постоянного движения нет, используется как пешеходный.