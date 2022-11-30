Потоп на три миллиона рублей: Волочкова показала, как протекшая крыша угробила ее квартиру-музей в центре Петербурга

Разбираться с ТСЖ балерина решила через суд Фото: Артем КИЛЬКИН

Анастасия Волочкова вновь судится с ТСЖ дома на Итальянской,4, в Петербурге, где расположена ее шикарная 130-метровая квартира. В этот раз причиной разбирательства стали не долги балерины за коммуналку, а, как она утверждает, протекшая крыша. В 2021 году артистку затопило. Да так сильно, что и паркет вздулся, и плесень на потолке появилась. За причиненный ущерб звезда требует от управляющей компании 3,5 миллиона рублей, уверяя, что это лишь малая часть затрат на сделанный ею ремонт.

На новый ремонт балерина потратила больше 3,5 миллионов рублей ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

Чтобы доказать свою правоту, Волочкова даже лично приехала на суд. Там ей пришлось поспорить с сантехником, который был в квартире, когда обнаружили потоп. Мужчина утверждает, что особых повреждений не заметил - лишь немного капающей воды из камина и лужу вокруг него. В доказательство своих слов Волочковой пришлось приложить к делу фотографии испорченного ремонта. Ими звезда поделилась и с "КП-Петербург".

Из-за потопа в квартире сильно вздулся паркет ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

Первое, что бросается в глаза - это, конечно, паркет. Тем более, что во время заседания про него Волочкова кричала громче всего, напоминая, что стоит он в разы дороже суммы иска. Пол в квартире балерины действительно где-то вздулся так, что вот-вот готов рассыпаться.

Трещины появились на стенах квартиры ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

Пострадала и облицовка камина, из которого, предположительно, и текла вода. Каменный порожек просто пошел трещиной. Трещины появились и на розовых стенах. Пострадала даже лепнина на потолке - цветочки просто расклеились и осыпались.

Позолоченные элементы декора и огромные зеркала покрылись плесенью ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

Досталось и позолоченным элементам дизайна, которые выполнены в лучших традициях 90-х. Они и вовсе покрылись плесенью, как и огромные зеркала. Судя по швабре на одной из фотографий, за ремонт балерина и правда взялась сразу. Волочкова уверяет, что сейчас с квартирой все уже в порядке, поэтому она не хочет пускать в свой "музей" оценщиков, которые должны понять масштаб трагедии для суда.

Ремонтом балерина занялась, не дожидаясь компенсации ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

Но в ТСЖ факт протечки и не отрицают. Только вот своей вины в этом не видят. Дело в том, что от крыши "музей" Волочковой отделяет еще и соседская квартира - звезда живет на 4 этаже пятиэтажного дома. Поэтому причину потопа определить не удается, а нет дела - нет суда. Следующее заседание, кстати, назначено на 16 января.

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