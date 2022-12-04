Чарующий прыжок Валиевой и роковые падения Туктамышевой: Фурор и драма на фигурном катании в Петербурге

Камила Валиева стала триумфатором прыжкового турнира в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Без международных соревнований в российском фигурном катании ничуть не становится скучно. В СК «Юбилейный» в Петербурге прошел совершенно новый турнир – по прыжкам. Да-да, никаких танцев на льду под тематическую музыку. Лишь тревожная мелодия на фоне, тишина и одни технические элементы. Для пущего интереса фигуристов поделили на три команды под кураторством Евгения Плющенко, Этери Тутберидзе и Алексея Мишина. На ведущих поставили Митю Хрусталева, нарочно допускавшего ошибки в терминологии фигурного катания, и Алину Загитову, которая вечно его поправляла. На протяжении пяти часов зрители наблюдали, чьи ученики будут безошибочно прыгать аксели, лутцы и тулупы. И получилось вполне неплохое шоу.

Команда Плющенко уверенно обошла конкурентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

ДЖОКЕР МИШИНА И ГОРДОСТЬ ПЛЮЩЕНКО

- Мама, мама, а когда Камила выйдет? – спрашивала маленькая девочка родителей, которые бежали с ней на трибуну.

В итоге на арене собралось под пять тысяч человек. Билеты раскупили за полтора дня. И зрители не разочаровались уже с первой минуты. На лед сразу вышли все звезды российской «фигурки», не считая отдыхавшую Александру Трусову. Тут тебе и олимпийская чемпионка Камила Валиева, и «императрица» Елизавета Туктамышева, и любимые многими пары Мишина-Галямов и Бойко-Козловский. Юные поклонницы не знали, куда смотреть, чтобы не упустить ничего важного.

Камила безошибочно выполнила все четверные тулупы на турнире. Фото: Артем КИЛЬКИН

Началось все с командного турнира, поделенного на пять раундов. Болельщики гадали, кто победит в извечном противостоянии Тутберидзе и Плющенко на этот раз. Ученики Плющенко сразу же вырвались вперед, каждый раз более изящно и безошибочно выполняя прыжки. Команда Тутберидзе сильно не отставала. А вот «братия» Мишина пару раз упала. Особенно зрители расстроились от неудачных прыжков Лизы Туктамышевой, не совладавшей с тройным акселем.

- Лиза все равно мой джокер на последний раунд, - отшучивался Алексей Мишин.

Елизавета Туктамышева несколько раз упала в командном турнире и не помогла Алексею Мишину заработать больше баллов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Туктамышева по-спортивному разозлилась, но так и не смогла совладать с нервами и снова упала. Очков своей команде она почти не принесла. Команда Мишина уступила Плющенко более чем в два раза. Фигуристы Евгения взяли золотые медали и победный «банк» с пятью миллионами рублей.

- Прежде всего, хочу поблагодарить наших болельщиков, мы вас слышали. Но хочется слышать вас гораздо энергичнее в нашу сторону, - немного с упреком сказал Плющенко после победы, поскольку его команде аплодировали меньше всего. – Мы сделали блестящую работу, все оценки на табло.

Пять миллионов рублей и золотые медали ушли ученикам Евгения Плющенко. Фото: Артем КИЛЬКИН

Очевидно, Этери Тутберидзе эта фраза коллеги задела. Она ухмыльнулась, после чего к ней резко подбежал ведущий Максим Траньков и спровоцировал на громкие слова.

- Мы возьмем реванш на следующих соревнованиях, - пообещала Тутберидзе.

КОРОЛЕВА ЧЕТВЕРНЫХ ТУЛУПОВ

Но зрители ждали не командных разборок и элементы шоу, а личные мужские и женские турниры. В плеф-офф два фигуриста делали по два прыжка. Выигравший шел вверх по сетке, а проигравший вылетал. Началось все с девушек. Камила Валиева, кажется, не заметила ни одну соперницу. Она штамповала друг за другом четверные тулупы, и никто не мог сделать что-то выше, изящнее и сложнее.

Билеты на турнир раскупили за полтора дня. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Камила, остановись! – крикнули с досады поклонницы Софьи Муравьевой, с которой Валиева сражалась в финале.

Но тройные аксели ученицы Евгения Плющенко жюри оценила в баллы намного скромнее. Тутберидзе и Камила праздновали свой триумф. С лица Валиевой вообще на протяжении всех соревнований не сходила улыбка – она наслаждалась своим прокатом и атмосферой в целом. Тем более, кричалок в ее сторону было явно больше, чем у других девчонок.

- Я просто делаю все что могла. Это было классное соревнование, - призналась Камила на награждении. - Конкуренция от девчонок подстегивала.

Зрители явно больше поддерживали Валиеву, чем других спортсменов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Итого у Тутберидзе и Плющенко было по одному «золоту». Решить очередной раунд их извечного противостояния должен был мужской турнир.

МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ

Но интерес трети зрителей к турниру угас после финала женских прыжков. Люди потянулись домой со спортивной арены. В финале крутость прыжков выясняли трое: Глеб Лутфуллин, Григорий Федоров и Петр Гуменник. Ребята решили добавить искры в соревнование и отойти от привычных элементов, исполнив более рисковые элементы. Победителем из этих «фигурных качелей» вышел Григорий Федоров, ученик Алексея Мишина. В этот раз Плющенко и Тутберидзе остались без золотых медалей и разъехались с ничьей.

- Мне очень понравилось, идея просто топчик. Я прыгнул шесть из шести четверных лутцев. Получилось стабильно, - расслабленно и довольно прокомментировал победу Федоров, а через пару минут ему вручили золотую медаль и заветный миллион рублей.

После выступлений Валиева щедро раздавала автографы. Фото: Артем КИЛЬКИН

- На что потратишь деньги? – обратился к 17-летнему парню ведущий.

- Да я маме отдам, - клялся Григорий.

С самого начала организаторы прыжкового турнира не исключили, что могут сделать суперфинал, в котором сойдутся победившие в своих категориях мужчина и девушка. Но все разрешилось по-джентльменски. Федоров подарил Валиевой цветы, и они разошлись миром.

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