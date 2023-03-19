«Никто не сможет ее заменить»: Дочь Вячеслава Малафеева сделала заявление в годовщину гибели матери в автокатастрофе

Ксения Малафеева помянула погибшую мать постом в соцсети. Фото: СОЦСЕТИ

Дочь Вячеслава Малафеева помянула погибшую в аварии мать постом в соцсетях.

- 17 марта. Ровно 12 лет назад. Мамочка у меня была самой лучшей. Никто не сможет заменить, - пишет Ксения Малафеева в одной из своих социальных сетей.

17 марта 2011 года Марина Малафеева возвращалась с вечеринки и мчалась по Приморскому проспекту на синем «Бентли». Около 5:30 утра женщина не справилась с управлением. На одном из крутых поворотов автомобиль занесло, он налетел на сугроб. От этого синий «Бентли» подбросило в воздух. Автомобиль пролетел около трех метров, пробил рекламный щит на высоте шести-семи метров, врезался в дерево и упал на крышу. Марина Малафеева скончалась на месте. Сам Вячеслав Малафеев во время аварии был со своей командой на предматчевом карантине. Позже следователи установили, что женщина не только превысила скоростной режим, но и была пьяна. Возможно, именно эта потеря так трагично отразилась на судьбе Ксении. В день гибели матери девочке было всего 7 лет.

Марина Малафеева погибла в ДТП 12 лет назад. Фото: СОЦСЕТИ

Футболист занимался воспитанием один, пока не женился второй раз. Отношения в семье не ладились. В 16 лет девочка начала проявлять характер. Видимо, чтобы заглушить всю боль от отсутствия материнской любви, девушка начала принимать наркотики. У Ксении начались проблемы с законом.

Из-за отсутствия материнской любви Ксения начала употреблять наркотики. Фото: СОЦСЕТИ

- Последние годы мы с родителями особо не общались, - рассказывала тогда в своих соцсетях девушка. - Деньги я зарабатывала сама. Была сама по себе, они сами по себе. У нас не было контакта, близости. Я не видела смысла находиться в семье, - призналась Ксения.

Спустя девять лет после трагедии, в 2020 году, Ксения попалась полицейским. Во время контрольной закупки 16 летняя дочка футболиста продала наркотики правоохранителям. За это ее осудили на четыре года условно и предписали пройти лечение от химической зависимости.

Тогда судьба Ксении перевернулась второй раз. Девушку отправили выздоравливать на реабилитацию под Рязань. Лечение заняло около 6 месяцев. За это время у Ксении появились цели, она стала интересоваться жизнью, изменилось мышление, появился смысл в жизни, а главное – пропала тяга к наркотикам. Она стала совсем другим человеком.

После рехаба у Ксении началась новая жизнь. Фото: СОЦСЕТИ

- Мы были в приятном шоке от того, как она изменилась. У нее появились цели, она захотела учиться. Хотя раньше такого желания не было вообще. Она захотела заниматься спортом, стала помогать по дому. Мышление совсем изменилось, совсем нет тех мыслей, что были раньше, - рассказывала тогда ее мачеха Екатерина Малафеева.

Сейчас Ксения Малафеева работает моделью. Фото: СОЦСЕТИ

До конца условного срока Ксении Малафеевой остался еще год. Она продолжает выздоравливать от зависимости. Ксения Малафеева начала жить самостоятельной жизнью и счастлива без запрещенных веществ. Она ведет активную социальную жизнь, работает моделью и смогла наладить отношения в семье.

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