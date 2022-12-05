Что произошло после победы Камилы Валиевой на чемпионате России по прыжкам

Рассказываем, что произошло после победы Камилы Валиевой на прыжковом турнире в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

16-летняя Камила Валиева без единой помарки провела прыжковый турнир по фигурному катанию в Петербурге. Олимпийская чемпионка уходила с арены «Юбилейного» с золотой медалью в личном первенстве и призовыми в один миллион рублей. Напомним, суперфинал турнира не состоялся, потому что победитель мужских соревнований Григорий Федоров поступил как джентльмен - подарил Камиле цветы и предложил не выяснять отношения на льду.

Суперфинала между Федоровым и Валиевой не было - победила дружба. Фото: t.me/kamilavalieva26official

После окончания прыжкового турнира все соцсети и СМИ были заполнены комментариями экспертов и самих участников соревнований о триумфе Валиевой. Фанаты подстерегли счастливую Камилу в ее отеле в Петербурге. Она с улыбкой на лице вошла внутрь, а ее помощник держал огромную мягкую игрушку покемона, которую ей подарили болельщики. Утром Валиева наконец-то поделилась эмоциями от турнира и своей победы. Она поблагодарила фанатов и тренеров и положительно оценила новый опыт.

- Рабочие выходные в Петербурге прошли продуктивно. Было немного волнительно участвовать в новом формате соревнований и стать первой чемпионкой России по прыжкам. За один день я исполнила восемь четверных тулупов, это новый опыт! – поделилась эмоциями Камила в своем Telegram-канале.

Команде Тутберидзе немного не хватило до золотых медалей. Фото: t.me/kamilavalieva26official

Сразу после победы Валиевой ее поддержала лучшая подруга, известный танцор Ева Уварова.

- Было очень увлекательно и азартно. Я половину прыжков снимала с трясущимися руками. Потому что очень сильно переживала. Главное, что победила самая лучшая девочка в мире – Камила. Классный и интересный турнир был, - радостно рассказывала подруга Камилы.

К слову, в командном турнире Валиевой и другим ученикам Этери Тутберидзе чуть-чуть не хватило для того чтобы обойти в борьбе за первое место подопечных Евгения Плющенко. Тот остался очень горд за своих ребят. Однако именно его ученица Софья Муравьева уступила Камиле в финале женского личного турнира.

Знакомьтесь, это Джигглипафф - известный покемон. Игрушка у Камилы от фанатов. Фото: t.me/kamilavalieva26official

- Моя команда – первые в истории Чемпионы России по прыжковом элементам! А Софья Муравьева – вице-чемпионка России по прыжкам! Горжусь! – написал Плющенко в своих соцсетях после соревнований.

Заслуженный тренер России Александр Жилин высоко оценил успех Валиевой и посчитал, что она вот-вот выйдет на свой пик.

- Очень рад, что Камила победила, это важная победа. Она возвращается на свой прежний уровень. Думаю, что на чемпионате России она будет блистать, - отметил Жилин.

Добавим, что новый розыгрыш чемпионата России по фигурному катанию состоится в Красноярске с 20 по 25 декабря.

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