С разбитыми кулаками: Как Лепс после драки и сорванного концерта вышел на сцену конкурса «Песня года»

На руке у артиста красуется синяк ФОТО: соцсети

Страсти вокруг Григорий Лепса не утихают уже четвертый день. Все началось с сорванного концерта в Петербурге. В пятницу, 2 декабря, артист вышел на сцену и признался, что немного приболел. Из-за охрипшего голоса он не вытянул песню "Самый лучший день", из-за чего взбесился и швырнул микрофон об сцену. Фанаты, конечно, расстроились, но своего кумира простили. Сомнения на его счет у них появились лишь тогда, когда в Сети всплыло "продолжение банкета".

После неудачного выступления Лепс заглянул в один из петербургских баров. Да и это простительно, с кем не бывает. Другое дело - драка, в которую подвыпивший артист ввязался. Итог вечера - сломанный нос посетителя того же бара и возбуждение уголовного дела.

Но нужно отметить, что выдержка у Лепса железная. Несмотря на все неурядицы и ночные приключения, уже на следующий день он был в Москве и блистал на сцене конкурса "Песня года".

Выдавали бурную жизнь артиста лишь сбитые костяшки пальцев. На паре видео, оставшихся с мероприятия, заметны ссадины и синяки на руках артиста. В этот раз охрипший голос для певца не стал преградой - микрофоны со сцены не летели.

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