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Происшествия20 марта 2023 13:27

В деле Марины Кохал, расчленившей рэпера Энди Картрайта, появился загадочный конверт

На суде узнали, были ли смертельные случаи от лекарства, которое вдова ввела своему мужу
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Загадочный конверт появился в деле Марины Кохал, расчленившей рэпера Энди Картрайта / Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Загадочный конверт появился в деле Марины Кохал, расчленившей рэпера Энди Картрайта / Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

В деле Марины Кохал, расчленившей рэпера Энди Картрайта, появился загадочный конверт. В понедельник, 20 марта 2023 года, в Смольнинском районном суде состоялось очередное заседание по делу об смерти музыканта Александра Юшко, которого расчленила жена. Супругу же обвиняют и в убийстве рэпера, однако уже почти три года следствие не может доказать, как именно Марина это сделала.

- Сторона защиты представила загадочное письмо в запечатанном конверте. "Ваша честь, мы направили запрос изготовителю препарата и получили ответ. Не вскрывали конверт" - пояснили адвокаты, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Речь идет о препарате, который Марина ввела Александру накануне смерти. Отмечается, что это был инсулин. Так, адвокаты Кохал сделали запрос изготовителю лекарства, чтобы узнать, были ли смертельные случаи от применения препарата, в том числе при передозировке. В "таинственном конверте" говорилось, что смертей от применения лекарства зарегистрировано не было.

Напомним, что о смерти Энди Картрайта стало известно 30 июля 2020 года. Его останки в мешках были найдены в квартире на Невском проспекте, где он жил с женой и ребенком. Марина Кохал заявила, что сама расчленила тело мужа и разложила по пакетам. Но при этом не убивала его. Якобы, он скончался сам. Она посчитала, что такая смерть не заслуживает «настоящего рэпера», поэтому решила расчленить и спрятать тело мужа, а после объявить, что он пропал. В 2021 году Марину отпустили под домашний арест, так как доказательств ее вины в убийстве следствие так и не смогло предоставить.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛУмер Энди Картрайт, участник Versus Battle