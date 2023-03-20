Загадочный конверт появился в деле Марины Кохал, расчленившей рэпера Энди Картрайта / Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

В деле Марины Кохал, расчленившей рэпера Энди Картрайта, появился загадочный конверт. В понедельник, 20 марта 2023 года, в Смольнинском районном суде состоялось очередное заседание по делу об смерти музыканта Александра Юшко, которого расчленила жена. Супругу же обвиняют и в убийстве рэпера, однако уже почти три года следствие не может доказать, как именно Марина это сделала.

- Сторона защиты представила загадочное письмо в запечатанном конверте. "Ваша честь, мы направили запрос изготовителю препарата и получили ответ. Не вскрывали конверт" - пояснили адвокаты, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Речь идет о препарате, который Марина ввела Александру накануне смерти. Отмечается, что это был инсулин. Так, адвокаты Кохал сделали запрос изготовителю лекарства, чтобы узнать, были ли смертельные случаи от применения препарата, в том числе при передозировке. В "таинственном конверте" говорилось, что смертей от применения лекарства зарегистрировано не было.

Напомним, что о смерти Энди Картрайта стало известно 30 июля 2020 года. Его останки в мешках были найдены в квартире на Невском проспекте, где он жил с женой и ребенком. Марина Кохал заявила, что сама расчленила тело мужа и разложила по пакетам. Но при этом не убивала его. Якобы, он скончался сам. Она посчитала, что такая смерть не заслуживает «настоящего рэпера», поэтому решила расчленить и спрятать тело мужа, а после объявить, что он пропал. В 2021 году Марину отпустили под домашний арест, так как доказательств ее вины в убийстве следствие так и не смогло предоставить.