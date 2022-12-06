Смольный по всем пунктам отказал жителям Адмиралтейского района, просившим изменить правила платной парковки

В Комтрансе ответили отказом на просьбу изменить правила платной парковки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чиновники Комитета по транспорту ответили отказом на просьбы жителей Адмиралтейского района. Те хотели изменить правила платной парковки в центре города. В частности, ввести бесплатную стоянку по выходным.

- Ответ комитета: отказ, потому что «приведет к излишней запаркованности улиц», - пишет в своем телеграм-канале депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский.

Кроме того, в Смольном отказали в оформлении льготного парковочного разрешения без обязательного согласия всех собственников жилья. Петербуржцы приводили довод, что некоторых владельцев квартир найти просто невозможно. Но в Комтрансе проблемы не увидели.

Такой же ответ пришел и на просьбу ввести льготные правила парковки у школ, детсадов и поликлиник. Чиновники уверены, что это «негативно скажется на достижении целей», для которых и организована платная стоянка.

Заранее оформить льготные парковочные разрешения для местных жителей на новые машины тоже не выйдет, так как данных самого авто еще нет в госреестре.

Последний пятый пункт, в котором говорилось о распространении действий парковочных разрешений и талонов на весь район, а не только на границы муниципалитета (их в Адмиралтейском шесть) - отвергнут: «данный вопрос не рассматривается».

- Как я и полагал, чиновники ни в чем не хотят идти навстречу требованиям жителей, - отметил Вишневский.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Рабочую группу по вопросам платной парковки создали в Петербурге после жалоб жителей Адмиралтейского района

Здесь зона заработала с 1 ноября (подробности)